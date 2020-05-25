Zoom'u ücretsiz kullananlar için bir dönemin sonu

Pandemi süresince adını sıkça duyduğumuz ve kullanıcı kitlesini günbegün genişleten Zoom, ücretsiz olarak kullanılabilen bir uygulama. İster bilgisayar, ister telefon veya tablet üzerinden görüntülü görüşme yapmanıza izin veren uygulamayı indirdikten sonra ücretsiz hesap oluşturmanız yeterli.

Kullanıcılar bu ücretsiz hesaplarıyla diledikleri oturuma katılabiliyor ve süre sınırlamasına tabi tutulmuyor. Ancak bu ücretsiz hesaplarla konferans başlatılmak istendiğinde 40 dakika süre sınırlaması bulunuyor. Bu süre dolduğunda oturum otomatik olarak sonlandırılıyor. Bu süre sınırlamasını aşmak için de Zoom'un ücretli üyeliğine geçiş yapmak gerekiyor.

ZOOM ÇİN'DE TAMAMEN ÜCRETLİ OLDU

Ancak Çin'den gelen son haber, Zoom'un ücretsiz kullanımının kaldırıldığını gösteriyor. Şimdilik sadece Çin sınırlarında uygulanan yeni karara göre Zoom'u bireysel kullanıcılar kullanamayacak; yani ücretsiz hesap açamayacak veya var olan hesaplarını kullanamayacak. Zoom'un sadece kurumsal şirketlerde çalışanlar tarafından kullanılabileceği belirtilirken, Zoom'un bu yönde bir kararı neden aldığı ise henüz bilinmiyor.