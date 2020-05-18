Zoom kaybediyor, Google Meet yükseliyor

Zoom, özellikle güvenlik konusunda pek çok eleştiri okunun hedefini oluyor. Bazı bölgelerde ve okullarda kullanımına yasak getirilen uygulama, buna karşın kullanıcı kitlesini koronavirüs salgını döneminde artırmayı başarırken, rakipler de boş durmadı. Facebook, Messenger üzerinden gelişmiş bir hizmet sunarken, Google ise Google Meet adıyla rakiplerini hayli terletecek bir uygulamaya imza attı.

Kullanımı ilk etapta GSuite kullanıcıları için ücretsiz olan Google Meet, toplamda 50 milyonu aşkın kez indirildi. Sadece son 20 günde 10 milyondan fazla kez indirilen uygulama, bugün için herkesin erişimine ücretsiz açılmış durumda.

En fazla 250 kişinin katılım sağladığı oturumlara ev sahipliği yapabilen uygulamada 60 dakika sınırı bulunuyor. 60 dakikanın üzerine çıkıldığında ise Google kullanıcılarından ücret talep edecek. Benzer şekilde Zoom'u da 40 dakika bedava kullanabiliyorsunuz; 40 dakikanın üzeri için ise ücret ödemeniz gerekiyor. Ancak bu ücret, video konferansı kuran kişi tarafından ödeniyor. Katılım sağlamanın bir süre sınırlaması yok.



