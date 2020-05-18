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Evdehayat
Haber Giriş: 18.05.2020 - 13:13,Son Güncelleme:

Zoom kaybediyor, Google Meet yükseliyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Zoom kaybediyor, Google Meet yükseliyor
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Koronavirüs salgını sonrası pek çok kişinin adını ilk kez duyduğu video konferans uygulaması Zoom, salgın süresince büyük bir kullanıcı kitlesi kazanmıştı. Ancak Google başta olmak üzere Facebook ve diğer teknoloji devlerinin de bu alana yatırım yapmasıyla birlikte Zoom arka sıralara düşmeye başladı. Kullanıcıların şu ara yeni gözdesi ise Google Meet...

Zoom, özellikle güvenlik konusunda pek çok eleştiri okunun hedefini oluyor. Bazı bölgelerde ve okullarda kullanımına yasak getirilen uygulama, buna karşın kullanıcı kitlesini koronavirüs salgını döneminde artırmayı başarırken, rakipler de boş durmadı. Facebook, Messenger üzerinden gelişmiş bir hizmet sunarken, Google ise Google Meet adıyla rakiplerini hayli terletecek bir uygulamaya imza attı.

Kullanımı ilk etapta GSuite kullanıcıları için ücretsiz olan Google Meet, toplamda 50 milyonu aşkın kez indirildi. Sadece son 20 günde 10 milyondan fazla kez indirilen uygulama, bugün için herkesin erişimine ücretsiz açılmış durumda.

En fazla 250 kişinin katılım sağladığı oturumlara ev sahipliği yapabilen uygulamada 60 dakika sınırı bulunuyor. 60 dakikanın üzerine çıkıldığında ise Google kullanıcılarından ücret talep edecek. Benzer şekilde Zoom'u da 40 dakika bedava kullanabiliyorsunuz; 40 dakikanın üzeri için ise ücret ödemeniz gerekiyor. Ancak bu ücret, video konferansı kuran kişi tarafından ödeniyor. Katılım sağlamanın bir süre sınırlaması yok.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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