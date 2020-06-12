Zencefili daha fazla tüketmeniz için 6 sebep
Zencefil, alternatif tıbbın önemli bitkilerinden biri. Son yıllarda da kullanımı bir hayli arttı. Eğer faydalarını hala bilmiyorsanız, zencefil tüketmeniz için 6 sebebi bir göz atın.
Mide bulantısına iyi geliyor
Zencefil, çok uzun yıllardır mide bulantılarına karşı kullanılıyor. Sadece 1-1,5 gram zencefil, özellikle sabahları hamilelerde bulantıyı önlemeye yardımcı oluyor.
İyi bir iltihap önleyici
Bu harika bitki, serbest radikallerin vücutta birikmesini önleyen güçlü antioksidanlar barındırıyor. Zencefilin ana biyoaktif bileşiği olan gingerol, en yüksek antioksidan seviyelerini içeriyor. Bu özellikleri ile de iltihap önleyici bir etki gösteriyor.
Sindirim sorunlarına iyi geliyor
Yapılan araştırmalar, yemekten önce 1-2 gram zencefil tozu tüketmenin sindirim sistemini harekete geçirdiğini söylüyor.
Kanserle savaşıyor
Zencefildeki ginderol bileşeni ile ilgili yapılan çalışmalar, bu maddenin kanserli hücrelerle savaştığını ortaya koydu.
Bağışıklığı güçlendiriyor
Zencefil, bağırsak ve diş eti de dahil olmak üzere pek çok bakteri türünün büyümesini önleyebiliyor. Bu özelliği de uzun vadede bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor.
Alzheimer ile mücadele ediyor
Yapılan araştırmalar, zencefilin beyin fonksiyonlarını ve hafızayı iyileştirebileceğini söylüyor. Aynı zamanda araştırmalar, zencefilin beyin fonksiyonlarında yaşa bağlı düşüşün önlenmesine yardımcı olabileceğini de ortaya koydu.
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