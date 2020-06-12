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Evdehayat
Haber Giriş: 12.06.2020 - 14:06,Son Güncelleme:

Zencefili daha fazla tüketmeniz için 6 sebep

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Zencefili daha fazla tüketmeniz için 6 sebep
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Zencefil, alternatif tıbbın önemli bitkilerinden biri. Son yıllarda da kullanımı bir hayli arttı. Eğer faydalarını hala bilmiyorsanız, zencefil tüketmeniz için 6 sebebi bir göz atın.

Mide bulantısına iyi geliyor

Zencefil, çok uzun yıllardır mide bulantılarına karşı kullanılıyor. Sadece 1-1,5 gram zencefil, özellikle sabahları hamilelerde bulantıyı önlemeye yardımcı oluyor.

İyi bir iltihap önleyici

Bu harika bitki, serbest radikallerin vücutta birikmesini önleyen güçlü antioksidanlar barındırıyor. Zencefilin ana biyoaktif bileşiği olan gingerol, en yüksek antioksidan seviyelerini içeriyor. Bu özellikleri ile de iltihap önleyici bir etki gösteriyor.

Zencefili daha fazla tüketmeniz için 6 sebep

Sindirim sorunlarına iyi geliyor

Yapılan araştırmalar, yemekten önce 1-2 gram zencefil tozu tüketmenin sindirim sistemini harekete geçirdiğini söylüyor.

Kanserle savaşıyor

Zencefildeki ginderol bileşeni ile ilgili yapılan çalışmalar, bu maddenin kanserli hücrelerle savaştığını ortaya koydu.

Zencefili daha fazla tüketmeniz için 6 sebep

Bağışıklığı güçlendiriyor

Zencefil, bağırsak ve diş eti de dahil olmak üzere pek çok bakteri türünün büyümesini önleyebiliyor. Bu özelliği de uzun vadede bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor.

Alzheimer ile mücadele ediyor

Yapılan araştırmalar, zencefilin beyin fonksiyonlarını ve hafızayı iyileştirebileceğini söylüyor. Aynı zamanda araştırmalar, zencefilin beyin fonksiyonlarında yaşa bağlı düşüşün önlenmesine yardımcı olabileceğini de ortaya koydu. 

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