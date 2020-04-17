Zencefil çayı nasıl yapılır? İşte tarifi...
Zencefil çayının faydaları saymakla bitmiyor. Kronik ağrıları azaltıyor, hazımsızlığa iyi geliyor, öksürüğü kesiyor… Kısacası zencefil çayı içmek için pek çok nedeniniz var! Peki zencefil çayı nasıl yapılır? İşte cevabı…
Malzemeler
-1 parça zencefil (yaklaşık 5 cm uzunluğunda)
-2-3 dilim limon
-1 tatlı kaşığı limon
-4 su bardağı su
Hazırlanışı
Zencefilin kabuklarını soyup temizleyin, ince bir şekilde dilimleyin.
Suyu bir demlikte kaynatın.
Kaynayan suya dilimlediğiniz zencefili ekleyin.
Kapağı kapalı şekilde kısık ateşte demleyin.
10 dakika bekledikten sonra altını kapatın.
Süzerek bardağı alın.
Biraz ılındıktan sonra limon ve balı ekleyin.
Çayınız hazır, şimdi afiyetle içme zamanı!
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