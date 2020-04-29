Zahmetli ama değer! Evde suşi yapımı

Malzemeler:

2 su bardağı suşi pirinci (yoksa Osmancık pirinci)

2,5 su bardağı su

1 çay bardağı pirinç sirkesi (aroması kuvvetli üzüm, elma gibi sirkeler kullanmayın)

Yarım çay bardağı beyaz toz şeker

Çeyrek çay bardağı tuz

8-10 yaprak suşi yosunu (nori)

İçi için:

1 adet havuç

1 adet salatalık

1 adet avokado

1 yaprak somon füme

1 ince dilim somon fileto (100-150 grsm kadar)

2 parça yengeç surimi stick

Servis için:

Soya sosu

Wasabi tozu

Zencefil turşusu

Nasıl yapılır?

15 dakika soğuk suda beklettiğiniz pirinçleri 5-6 kez güzelce yıkayıp nişastasını akıtın.

Tencereye aktardığınız pirinçlerin üzerine suyu ilave edip kaynayana kadar yüksek, kaynadıktan sonra 10 dakika da kısık ateşte pişirin.

Bu sürenin sonunda tencereyi ocaktan alıp kapağını kapatın ve pirinçleri 15 dakika demlendirin.

Bu esnada sirke, tuz ve şekeri bir cezvede karıştırıp ısıtın.

Pirinçleri geniş bir ahşap ya da metal (cam olmamalı) tepsiye alıp üzerine sirkeli karışımı azar azar dökün.

Bu esnada tahta bir kaşıkla pirinçleri havalandıra havalandıra karıştırın.

Pirinçleri nemli bir örtünün altında soğumaya bırakın.

Suşinin iç malzemeleri için havuçları ve çekirdeğini çıkardığınız salatalıkları kibrit çöpünden biraz kalın çubuklar halinde doğrayın.

Avokadoyu yarım santimetre kalınlığında dilimleyin.

Surimiyi boydan ikiye bölün, somonları ince ince dilimleyin.

Susam ve çörek otunu birer çay tabağına aktarın.

Yosunu, kolay temizlenmesi için streç filmle sardığınız suşi matının üzerine parlak kısmı alta gelecek şekilde yerleştirin.

Elinizi ıslatıp pirinçten bir avuç alın ve yosunun üzerine yayın. Yosunun bir tarafında iki parmak kadar boşluk bırakın.

Pirincin ortasına dilediğiniz malzemeleri şeritler halinde dizip suşiyi yosunun açık tarafı sona kalacak şekilde sıkı bir rulo yapın.

Bir suşi bıçağı ya da keskin bir şef bıçağını ıslak bir havluyla her seferinde temizleyip nemlendirerek suşinizi dilimleyin.

Suşileri düz bir tabağa yerleştirip soya sosu, wasabi ve zencefil turşusu ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!