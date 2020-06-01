Yumuşak eller için ev yapımı 2 maske tarifi
Koronavirüsten korunmak için sık sık ellerimizi yıkıyor, dezenfektanlar ile temizliyoruz. Tüm bunlar ellerimize zarar veriyor, kurumasına, çatlamasına ve sertleşmesine neden oluyor. Evde uygulayabileceğiniz basit ama etkili el maskeleri ile ellerinizin yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz.
Ev yapımı scrub tarifi
Malzemeler:
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı şeker
Yapılışı:
Bir elinizin avucuna şekerin yarısını alın ve zeytinyağının da yarısını yavaş yavaş damlatın. Elinize dairesel hareketlerle masaj yaparak şeker ve zeytinyağını ir iyice ovun.
Aynı işlemi diğer elinize de uygulayın. Ardından sabun kullanmadan ılık su ile elinizi yıkayın.
Yumuşacık eller için gliserin maskesi
Malzemeler:
1 çay kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı gliserin
4 damla gül suyu
Yapılışı:
Tüm malzemeleri cam bir kasede güzelce karıştırın. Karışımı elinizin her bir noktasına sürün ve 15 dakika bekleyin.
Ardından ılık su ile durulayın.
Eğer elleriniz çok hasar görmüşse bu maskeyi haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.
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