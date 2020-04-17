Yumuşacık, kaymak gibi bir çırpılmış yumurta için bilmeniz gerekenler

Öncelikle yumurtanızın taze ve doğal olmasına dikkat edin. Yumurtanın organik mi serbest gezen mi yoksa kafeste yetişmiş tavuktan mı elde edildiğini üzerindeki kod numarasına bakarak anlayabilir, tazeliğini ise basit bardakta su testiyle kontrol edebilirsiniz.

Diyelim ki bu temel bilgileri geçtik, yumurtaları derin bir kaseye kırıp çırpmaya başladık. Asıl önemli nokta buradan sonra başlıyor. Yumurtanızın yumuşacık olması için içinde bol miktarda hava kabarcığı olmalı. Bunun için de çırpma işlemini çok iyi yapmalısınız.

Ama iyi çırpmak da yetmiyor. Yumurtanıza nem katacak bir sıvıya ihtiyacınız var. Bu süt, krema, kaymak, yumuşak bir peynir ya da hiçbir şey yoksa su olabilir. Bir parça tereyağı ilavesi de yumurtanızın daha yumuşak olmasını sağlar.

Malzemenizi hafifçe tereyağıyla yağladığınız tavaya döküp kenarlarının biraz pişmesini ve tavaya yerleşmesini bekleyin. Ardından kenarlardan içeri doğru, mümkünse bir silikon spatula kullanarak katlaya katlaya pişirin. Çok fazla karıştırmayın ve ocağı çok fazla açmayın. Yüksek sıcaklık yumurtanın hemen sertleşmesine neden olur.

Sertleşmek demişken yumurtanızı tam istediğiniz kıvama gelmeden hemen önce ocaktan almaya çalışın. Çünkü yumurta tavanın sıcaklığı ve kendi sıcaklığıyla bir süre daha pişmeye devam edecektir. Bu nedenle pişirdikten sonra çok fazla bekletmemeniz de önemlidir.

Yumurta tuzsuz pek keyif vermez. O nedenle üzerine biraz tuz biraz kara ya da kırmızı biber serpebilirsiniz. Ayrıca renkli biberler, eriyen yumuşak bir peynir, füme somon parçaları, ince kıyılmış taze soğan gibi malzemeler de ekleyerek yumurtanızın lezzetini artırabilirsiniz. Afiyet olsun…