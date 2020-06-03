Yulafı hayatınıza dahil etmenin 4 yolu

1- Yüz maskesi

Yulaf, kuru ve yorgun ciltlere iyi gelir. Cildinizi canlandırmak için yulaf ile maske hazırlayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı yulaf, 1 çay kaşığı bal ve bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağını karıştırın. Karışımı temiz cildinize uygulayın ve 10 dakika bekletip ılık suyla durulayın. Bu maskeyi haftada bir uygulayabilirsiniz.

2- Ağrıları geçiren yulaf yöntemi

Yulaf, boyun ve sırt ağrılarının geçmesine yardımcı olur. Bir bez torba alın ve yulaf ile doldurarak ağzını kapatın. Yulaf dolu paketi mikrodalgada biraz ısıtın. Vücudun ağrıyan kısmına koyun, oturun ve rahatlayın. Acının hafiflediğini göreceksiniz.

3- Kötü kokular için yulaf

Bozdolabınızda oluşan kötü kokulardan yulaf sayesinde kurtulabilirsiniz. Bir kaseye yulaf koyun ve kaseyi de bozdolabına koyun. Yulaf dolu kaseyi bir gece buzdolabında bekletin. Sabah kötü kokunun yok olduğunu göreceksiniz.

4- Yulaf sütü

Yulaf sütü, tamamen bitkisel olan bir süt çeşididir. Yulaf sütü evde de kolayca yapabilirsiniz. Kullanacağınız miktarda yulafın üzerini biraz geçecek miktarda su ekleyin ve bir gece suda bekletin. Ertesi gün suyu süzün ve yulafları yıkayın. Mutfak robotuna biraz su, yulaf ve bir tutam tuz koyun, süt haline gelene kadar karıştırın. Karışımı bir temiz bir bez yardımıyla süzün. Yulaf sütünüz hazır!