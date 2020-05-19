YouTube'ta görüntü kalitesiyle ilgili önemli değişiklik

Koronavirüs salgını nedeniyle görüntü kalitesini düşüren ve internet hızının düşmemesi için destek olan YouTube, video formatlarıyla ilgili önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, HD yani High Definition olarak 720p çözünürlüğündeki videoları artık işaretlemeyecek. 720p'yi Standart Definition yani SD olarak gösterecek olan şirket, sadece 1080p olan videolarda HD ibaresini kullanıcıların karşısına çıkaracak.

Daha önce 1280 × 720 piksel çözünürlüğe sahip videolar HD olarak bilinirken, 1920 × 1080 çözünürlüğe sahip video Full HD formatına karşılık geliyordu.



Diğer yandan düşük hızda YouTube'a bağlandığınızda, video otomatik olarak 720p veya daha düşük hızda oynatılacak. Bu 720p olabileceği gibi 480p de olabilecek. Şirketin bu değişikliği neden yaptığı ise bilinmiyor. YouTube'tan konuyla ilgili bir açıklama bulunmuyor.