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Evdehayat
Haber Giriş: 19.05.2020 - 11:07,Son Güncelleme:

YouTube'ta görüntü kalitesiyle ilgili önemli değişiklik

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
YouTube'ta görüntü kalitesiyle ilgili önemli değişiklik
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Dünyanın önde gelen video platformlarından YouTube, önemli bir karara imza attı. 720p video formatını HD statüsünden çıkaran şirket, 1080p olan videoları HD olarak artık işaretleyecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle görüntü kalitesini düşüren ve internet hızının düşmemesi için destek olan YouTube, video formatlarıyla ilgili önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, HD yani High Definition olarak 720p çözünürlüğündeki videoları artık işaretlemeyecek. 720p'yi Standart Definition yani SD olarak gösterecek olan şirket, sadece 1080p olan videolarda HD ibaresini kullanıcıların karşısına çıkaracak.

Daha önce 1280 × 720 piksel çözünürlüğe sahip videolar HD olarak bilinirken, 1920 × 1080 çözünürlüğe sahip video Full HD formatına karşılık geliyordu.

YouTubeta görüntü kalitesiyle ilgili önemli değişiklik

Diğer yandan düşük hızda YouTube'a bağlandığınızda, video otomatik olarak 720p veya daha düşük hızda oynatılacak. Bu 720p olabileceği gibi 480p de olabilecek. Şirketin bu değişikliği neden yaptığı ise bilinmiyor. YouTube'tan konuyla ilgili bir açıklama bulunmuyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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