Yiyemiyorum diye üzülmeyin! Ev yapımı kokoreç dışarıdakini aratmıyor

Ev yapımı kokoreç tarifi:

Malzemeler:

250 gram kokoreç

2 adet domates

5 adet sivri biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı acı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Sarma kokoreci kasaptan 1,5-2 parmak kalınlığında kesilmiş dilimler halinde alın.

Tavayı ısıtıp dilimlerin her iki tarafını da 6-7 dakika kadar pişirin.

Bu esnada domatesleri küp küp, biberleri ince ince doğrayın.

Pişen kokoreçleri tavadan alıp kokorecin yağında (yeterli değilse biraz sıvı yağ ekleyebilirsiniz) önce biberleri, ardından domatesleri kavurun.

Domatesler kavrulurken pişirdiğiniz kokoreçleri tahtanın üzerinde ince ince kıyın.

Domatesler suyunu çekince kıydığınız kokoreçleri de tavaya ekleyip 1-2 dakika daha kavurun.

Altını kapatıp tuzunu ve baharatlarını da ilave edin.

Hepsi bu kadar! Kokorecinizi dilerseniz tabakta dilerseniz ekmek arası servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

İşkembeden kokoreç tarifi

Malzemeler:

500 gram işkembe

2 adet domates

5 adet sivri biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı acı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

İşkembeyi sıcak suyla temizleyip ağarması için 10 dakika kadar sirkeli suya yatırın.

Ardından süzüp düdüklü tencerede 15 dakika haşlayın.

Yeniden süzüp küçük kuşbaşı doğrayın ve düdüklü tencerede bu kez 45 dakika haşlayın.

Haşladığınız kuşbaşı işkembeleri tavaya alıp güzelce kavurun.

O esnada domatesleri tuz ve baharatlarla birlikte mutfak robotundan geçirin.

Biberleri de incecik doğrayın.

Kavrulmakta olan kokoreçlere önce biberleri ardından da domatesleri ekleyip suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin. İşkembeden kokoreciniz hazır!