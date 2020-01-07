Haber Giriş: 07.01.2020 - 12:34,
Yeşil mercimek nasıl çimlendirilir?
Günümüzde birçok kafe ve restoranda salataların içinde filizlenmiş kurubaklagillere rastlamışsınızdır. Çiğ filizlenmiş mercimek, fasulye ve nohut gibi kurubaklagiller ile siz de salatalarınıza sağlık eklemek istiyorsanız evde bu filizlendirme işlemini kendiniz de yapabilirsiniz. Salatalara en çok yakışan yeşil mercimeği filizlendirmek için yapmanız gerekenleri Diyetisyen Deniz Berksoy anlatıyor.
- 1 su bardağı yeşil mercimeği geceden suya koyun ve sabaha kadar bekletin.
- Sabah suyunu iyice süzün ve yıkayın.
- Süzülmüş yeşil mercimeği derin bir kaba aktarın ve üzerini tülbent veya bir havlu ile örtüp ışık görmeyen bir yerde bekletin.
- Sabah- Akşam yeşil mercimeği yıkayın ve tülbentle tekrar sarın.
- Fotoğraftaki görüntü olana kadar bu işlemi en az 3 gün tekrarlayın
- Çiğ bir şekilde rahatlıkla tüketebilirsiniz.
Acıktığınızda düşük kalorili bir alternatif olarak tüketebilirsiniz.
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