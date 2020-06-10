Yeni Normal Döneminde Nasıl Beslenmeliyiz?

Sıcak yaz günlerine denk gelen normalleşme döneminde kırmızı et tüketimini azaltarak sebze ve meyve tüketimini artırmalısınız. Günlük su tüketiminiz kg başına 35 ml olmalıdır. En önemli kurallardan biri, tuz tüketimini sınırlandırmaktır. Çiğ sebzelerde tuz tercih etmek yerine sumak, nane, kekik gibi diğer baharatlara yer verebilirsiniz.

Ayrıca kronik hastalıkları bedeninizden uzak tutan sebze ve meyveleri öğünlerinizde mutlaka bulundurun. Protein, çinko, A, C, E vitamin ve mineralleri yönünden zengin yiyecekler tercih edin. Fazla kilo bağışıklığınızı düşürecektir. Bu nedenle öncelikle aldığınız kilolara veda ederek ideal kilonuza ulaşın.



Karantina sürecinde hepimiz bağışıklığımızı korumanın sırlarını tartıştık. Bu zorlu dönemde öğrendik ki, bağışıklık dediğimiz olay ‘Şu besini yedim, bağışıklığım güçlendi’ şeklinde basite indirgenecek bir durum değil. Bu bir süreç gerektirir. Gerçekten güçlü bir bağışıklık istiyorsak, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi yaşam şekli haline getirmeliyiz.



ÇİĞ SEBZELERE TUZ ATMAYIN!



Öğünlerinizde tam tahıllı ekmek ve makarna gibi lifli besinlere doğru miktarlarda yer vermelisiniz. Sebze ve meyve tüketiminizi artırmalısınız, yeterli gelmediğini düşündüğünüzde size uygun probiyotik takviyesi kullanabilirsiniz. Günlük su tüketiminiz kg başına 35 ml olmalıdır. En önemlisi, tuz tüketiminizi sınırlandırmalısınız. Çiğ sebzelerde tuz tercih etmek yerine sumak, nane, kekik gibi diğer baharatlara yer verebilirsiniz.



PORSİYONLARI KÜÇÜLTÜN, ARA ÖĞÜN YAPIN



Günümüzde çoğu sebze ve meyveler yıl boyunca mevcuttur. Ancak besinlerin mevsiminde tüketilmesinin birçok yararı vardır. Sundukları yarardan faydalanmak için mango, karpuz, erik, çilek, kereviz, domates gibi mevsiminde hasat edilmiş sebze ve meyveleri tercih etmelisiniz. Dehidrasyonu önlemek için yeterli sıvı alımına özen göstermelisiniz. Porsiyonları küçültmek de bir diğer önemli kuralımız olmalı. Yaz mevsiminde midenizde yiyeceklerin sindirimi daha uzun sürer. Bu nedenle özellikle akşam yemeklerinde ağır etli yemekler yerine daha hafif sebze yemeklerini tercih edin. Soğuk, ferahlatıcı yiyecekleri sofranızdan eksik etmeyin. Hindistan cevizi suyu, karpuz, nane, salatalık gibi seçenekler sıcaklarla daha kolay baş etmenizi sağlayacaktır. Ara öğünleri ihmal etmeyin, bu sayede şeker ve tansiyon dengenizi sağlayabilirsiniz. Çiğ kuruyemişler, soğuk ev yapımı ayran, kefir gibi sağlıklı atıştırmalıkları tüketin. Haftada 1-2 gün sütlü dondurma yiyebilirsiniz.



ŞEKERLİ İÇECEK YERİNE MADEN SUYU



Kırmızı et tüketimini sınırlandırarak sebze tüketmeye özen gösterin. Serinlemek için içilen şekerli ve kalorili içecekler göbek bölgesi yağlanması, insülin direnci gibi sorunlara davetiye çıkarıyor. Kalorili içecekler yerine günde 1-2 kez sodyum miktarı 150’den az olan maden suyu tercih edebilirsiniz. İçerisine çilek, limon gibi meyveleri koyarak tatlandırabilirsiniz.