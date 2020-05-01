Yemek yedikten sonra bunları yapmayın!

Meyve yemek

Ara öğün olarak tüketilen meyve kolayca sindirilir. Ancak yemek yedikten hemen sonra yenilen meyveyi mide kolayca sindiremez. Bu da mide hastalıklarına sebep olabilir. Öte yandan yemekten hemen sonra meyve yemek selülit oluşumunu teşvik edebilen gaz ve toksinler salgılar. Meyveyi mideniz çok dolu değilken, yemeklerden birkaç saat önce veya sonra yiyin.

Çay içmek

Yemekten sonra hemen hepimiz taze demlenmiş çaya bayılıyoruz. Hatta Türk toplumunda yemekten sonra çay içmek bir alışkanlık haline gelmiş durumda. Ancak bu alışkanlık vücudumuz için pek de iyi değil. Yemekten hemen sonra çay içmek sindirim sistemini yavaşlatır. Çay içmek için yemeğinizin üzerinden en az bir saat geçmesini bekleyin.

Duş almak

Su, vücuttaki kan damarlarını iyileştirir. Fakat yemekten sonra kan sindirimin gerçekleştiği mideye giderç Yemekten hemen sonra duş aldığımızda ise vücut sıcaklığımızda ani değişimler yaşanabilir.

Uyumak

Uyurken tüm vücut fonksiyonlarımız da bizimle beraber uyur. Bu sebeple yemekten hemen sonra uyumak, yatar pozisyona geçmek, uzanmak önerilmez. Yemekten sonra yatış pozisyonuna geçmek sindirim ve mide suları için iyi değildir. Bu da mide sorunları yaşanmasına neden olabilir.

Spor yapmak

Egzersiz yapmak için en ideal zaman yemekten birkaç saat önce ya da sonrasıdır. Yemekten hemen sonra spor yapmak metabolizmayı etkiler ve kan akışını azaltarak sindirimi zorlaştırır.