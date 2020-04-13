Yemek fotoğraflarınız beğeni yağmuruna tutulsun! Nasıl mı?

360 DERECE DÜŞÜNÜN

Önünüzdeki yemeğin her açısını değerlendirip fotoğrafı ondan sonra çekin. Belki tabağın arka tarafında oluşan gölge yemeğinizin çok daha nefis görünmesini sağlıyor olabilir. Denemeden bilemezsiniz.

45 DERECELİK AÇIYLA ÇEKİN

Masaya oturduğumuzda tabağımıza bakış açımız 45 derece civarıdır. Fotoğrafı çekerken de bu durumu göz önünde bulundurun ki takipçileriniz de yemeğinize sizin gözünüzden bakabilsin.

GÜN IŞIĞI DOSTUNUZDUR

Yemeğin fotoğrafını çekmek için gün ışından en verimli faydalanabileceğiniz noktayı seçin. Eğer gece çekecekseniz de gün ışığına en yakın yumuşak ışık veren lambalardan faydalanın.

YANSITICI KULLANIN

Tabağın karanlıkta kalan tarafı için beyaz bir yansıtıcıya ihtiyacınız var. Profesyonel bir ürün kullanmak şart değil. Beyaz bir peçete ya da kağıtla da evde işinizi görebilirsiniz.

FLAŞI PATLATMAYIN

Işığınız flaşlı fotoğraf çekmenizi gerektiriyor olabilir ancak flaşı patlatmamaya özen gösterin. Aksi takdirde fotoğraftaki gölgeler çok koyu olacaktır.

SABİTLEYİN VE UZUN POZLAYIN

Makinenizi ya da telefonunuzu sabitlemeniz önemli. Bunun için ufak bir üçayak kullanabilirsiniz. Eğer evinizde üçayak yoksa da telefonunuzu bir şekilde sabitleyip çekim yapabilirsiniz.

ARKA PLANI ABARTMAYIN

Arka plan da dikkat çekici bir renk ya da kötü görünen bir detay fotoğrafınızı bozar, bakan kişinin gözünü alır. Arkayı bulanıklaştırmak yemeğinizi öne çıkarabilecek detaylardandır.