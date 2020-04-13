Yemek fotoğraflarınız beğeni yağmuruna tutulsun! Nasıl mı?
Evde hepimiz birer minik şefe dönüştük. Ekmeğimizi kendimiz yapıyor, her gün yaratıcılığımıza yaratıcılık katarak çeşit çeşit yemekler yapıyoruz. Tabii bir de bunların sosyal medyada paylaşılması var. Siz de yemeklerinizi sosyal medyada paylaştığınızda beğeni yağsın istiyorsanız aşağıdaki püf noktalarımıza dikkat etmelisiniz. Alkışınız bol olsun…
360 DERECE DÜŞÜNÜN
Önünüzdeki yemeğin her açısını değerlendirip fotoğrafı ondan sonra çekin. Belki tabağın arka tarafında oluşan gölge yemeğinizin çok daha nefis görünmesini sağlıyor olabilir. Denemeden bilemezsiniz.
45 DERECELİK AÇIYLA ÇEKİN
Masaya oturduğumuzda tabağımıza bakış açımız 45 derece civarıdır. Fotoğrafı çekerken de bu durumu göz önünde bulundurun ki takipçileriniz de yemeğinize sizin gözünüzden bakabilsin.
GÜN IŞIĞI DOSTUNUZDUR
Yemeğin fotoğrafını çekmek için gün ışından en verimli faydalanabileceğiniz noktayı seçin. Eğer gece çekecekseniz de gün ışığına en yakın yumuşak ışık veren lambalardan faydalanın.
YANSITICI KULLANIN
Tabağın karanlıkta kalan tarafı için beyaz bir yansıtıcıya ihtiyacınız var. Profesyonel bir ürün kullanmak şart değil. Beyaz bir peçete ya da kağıtla da evde işinizi görebilirsiniz.
FLAŞI PATLATMAYIN
Işığınız flaşlı fotoğraf çekmenizi gerektiriyor olabilir ancak flaşı patlatmamaya özen gösterin. Aksi takdirde fotoğraftaki gölgeler çok koyu olacaktır.
SABİTLEYİN VE UZUN POZLAYIN
Makinenizi ya da telefonunuzu sabitlemeniz önemli. Bunun için ufak bir üçayak kullanabilirsiniz. Eğer evinizde üçayak yoksa da telefonunuzu bir şekilde sabitleyip çekim yapabilirsiniz.
ARKA PLANI ABARTMAYIN
Arka plan da dikkat çekici bir renk ya da kötü görünen bir detay fotoğrafınızı bozar, bakan kişinin gözünü alır. Arkayı bulanıklaştırmak yemeğinizi öne çıkarabilecek detaylardandır.
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