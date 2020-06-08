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Evdehayat
Haber Giriş: 08.06.2020 - 13:16,Son Güncelleme:

Yaz Sıcaklarına: Karpuzlu Gazpacho Tarifi

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Yaz Sıcaklarına: Karpuzlu Gazpacho Tarifi
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Orijinali domatesle yapılan gazpacho'yu bu kez evde karpuzla yapmaya ne dersiniz? Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, yaz sıcaklarında yapabileceğiniz az kalorili bir karpuzlu gazpacho tarifi verdi.

Karpuzlu Gazpacho (1 porsiyonu 83 kcal) (Tarif 4 kişiliktir)

Malzemeler:

3 su bardağı karpuz, küp küp doğranmış

2 su bardağı domates, küp küp doğranmış

½ su bardağı salatalık, küp küp doğranmış

2 yemek kaşığı kişniş

1 yemek kaşığı zeytinyağ

1 yemek kaşığı sirke

Yapılışı: Bir kapta tüm malzemeleri karıştırın. Karışımın yarısını mutfak robotundan ince doğranmış olana kadar çekin, kalan kısım ile karıştırıp istediğiniz baharatlar ile lezzetlendirebilirsiniz.

Karpuz Gazpacho | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Karpuz Gazpacho var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
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