Yaz Sıcaklarına: Karpuzlu Gazpacho Tarifi

Karpuzlu Gazpacho (1 porsiyonu 83 kcal) (Tarif 4 kişiliktir)

Malzemeler:

3 su bardağı karpuz, küp küp doğranmış

2 su bardağı domates, küp küp doğranmış

½ su bardağı salatalık, küp küp doğranmış

2 yemek kaşığı kişniş

1 yemek kaşığı zeytinyağ

1 yemek kaşığı sirke

Yapılışı: Bir kapta tüm malzemeleri karıştırın. Karışımın yarısını mutfak robotundan ince doğranmış olana kadar çekin, kalan kısım ile karıştırıp istediğiniz baharatlar ile lezzetlendirebilirsiniz.