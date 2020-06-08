Yaz Sıcaklarına: Karpuzlu Gazpacho Tarifi
Orijinali domatesle yapılan gazpacho'yu bu kez evde karpuzla yapmaya ne dersiniz? Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, yaz sıcaklarında yapabileceğiniz az kalorili bir karpuzlu gazpacho tarifi verdi.
Karpuzlu Gazpacho (1 porsiyonu 83 kcal) (Tarif 4 kişiliktir)
Malzemeler:
3 su bardağı karpuz, küp küp doğranmış
2 su bardağı domates, küp küp doğranmış
½ su bardağı salatalık, küp küp doğranmış
2 yemek kaşığı kişniş
1 yemek kaşığı zeytinyağ
1 yemek kaşığı sirke
Yapılışı: Bir kapta tüm malzemeleri karıştırın. Karışımın yarısını mutfak robotundan ince doğranmış olana kadar çekin, kalan kısım ile karıştırıp istediğiniz baharatlar ile lezzetlendirebilirsiniz.
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