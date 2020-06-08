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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 08.06.2020 - 14:38,Son Güncelleme:

Yaz reçellerinin en güzellerinden: Kayısı reçeli

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Yaz reçellerinin en güzellerinden: Kayısı reçeli
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Meyvelerin lezzetini mevsiminin ötesine taşımanın en kolay yolu reçel yapmak. Özellikle yaz meyveleriyle yapılan rengarenk reçellerin tadına doymak mümkün değil. Siz de aynı fikirdeyseniz nefis kayısı reçelimize bir göz atmalısınız.

Malzemeler:

2 kilogram kayısı

1 kilogram şeker

Yarım limonun suyu

Nasıl yapılır?

Kayısıları güzelce yıkayıp çekirdeklerini çıkarın ve dörde bölün.

Tencereye yerleştirdiğiniz kayısıların üzerine şekeri serpin ve sulanması için 1 gece bekletin.

Ertesi gün ocağa alıp 45 dakika kadar kaynatın.

Tencerenin üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla toplayın.

Reçeliniz kıvam almaya başladığında içine limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın.

Yoğunlaşınca ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Soğuyan reçeli kavanozlara boşaltıp ağızlarını sıkıca kapatın. Afiyet olsun...

Reçel 101
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