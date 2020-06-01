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Evdehayat
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 01.06.2020 - 17:00,Son Güncelleme:

Yaz aylarının vazgeçilmezi: Çilekli limonata

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Yaz aylarının vazgeçilmezi: Çilekli limonata
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Yazın vazgeçilmez içeceklerinden biri de limonata. Sıcak yaz günlerinde ferahlatan bu nefis içecek çilekle de birleşince ayrı bir güzel oluyor. Peki evde çilekli limonata nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler:

500 gram çilek

2 adet limon

Yarım bardak toz şeker

1 litre su

Taze nane yaprakları

Nasıl yapılır?

Limon ve çilekleri güzelce temizleyin.

Bir gece önceden de dondurun.

Ertesi gün dolaptan çıkararak hafif bir şekilde erimesini bekleyin.

Daha sonra da meyveleri robottan geçirip bir kaba alın.

Üzerine su ve şekeri ilave edip güzelce karıştırın.

Ardından süzgeçten geçirin.

Afiyet olsun...

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