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Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 29.05.2020 - 17:12,Son Güncelleme:

Yapışkan lekeler nasıl çıkarılır?

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Yapışkan lekeler nasıl çıkarılır?
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Bant, yapıştırıcı veya etiket gibi maddelerin kalıntıları hoş olmayan bir görüntüye neden olabiliyor. Fakat, bu tarz inatçı lekelerden kurtulmak sanıldığı kadar zor değil. Peki, yapışkan lekeler nasıl çıkarılır? Gelin detaylara hep birlikte bakalım.

Etiket veya bant gibi maddelerin oluşturduğu yapışkan lekeler bazen can sıkıcı bir hal alabiliyor. Bu lekeleri çıkarmak aslında düşünüldüğü gibi zor değil. İşte, uygulayabileceğiniz birkaç pratik yöntem...

Japon yapıştırıcısı gibi bir yapıştırıcı lekesi mevcutsa o bölgeye bir miktar tuz sürün. Daha sonra yumuşak uçlu bir fırça ile güzelce fırçalayın. Ardından güzelce silin. Diğer bir yöntem de aseton kullanmak. Lekeli bölgeye aseton döküp birkaç dakika bekleyin ve bir diş fırçası yardımıyla alanı temizleyin.

Bant ve etiket kalıntılarından kurtulmak için sabunlu suyu da deneyebilirsiniz. Eğer kalıntılar bir objenin üzerindeyse de sıcak sabunlu suda bekletin. Daha sonra yıkadığınızda tertemiz olduğunu görebilirsiniz.

Ayrıca sıcak suda ıslattığınız bir bez ile de bu lekeleri kolayca temizleyebilirsiniz.

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