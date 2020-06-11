Yapılışı çok kolay, lezzeti ise olay! Peynirli sarımsaklı ekmek
Sizin için enfes bir atıştırmalık tarifimiz var bugün. Peynirli sarımsaklı ekmek. Yapılışı inanamayacağınız kadar pratik, lezzeti ise bağımlısı olacağınız kadar iyi. Üstelik çok fazla malzemeye de ihtiyacınız yok. Evde bulunan birkaç temel gıdayla bu işi kolayca halledebilirsiniz. Denemek isterseniz tarifimizi hemen aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Malzemeler:
1 somun ekmek
6 diş sarımsak
100 gram tereyağı
1 tatlı kaşığı kekik
2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Nasıl yapılır?
Ekmeğinizin üzerine kare kesikler yapın.
Ezdiğiniz sarımsakları ve tereyağını iyice karıştırın ve kekik ekleyin.
Ekmeğinizin kestiğiniz kare aralıklarına bu karışımı sürüp üzerine kaşar peyniri gezdirin.
Isıttığınız fırına koyup 200 derecede peynirler eriyene kadar pişirin.
Sıcak sıcak yiyin. Afiyet olsun…
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