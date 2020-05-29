Yaklaşan yaz sıcaklarına pratik çözüm: Soğuk ayran çorbası
Soğuk ayran çorbası canımızın yemek yapmak istemediği yaz günlerinde hem doyurucu hem de besleyici bir seçenek olarak akla ilk gelen lezzetlerden. Normalde bulguru ve nohudu haşlamak biraz zaman alıyor. Ancak eğer siz bu malzemeleri önceden haşlayıp derin dondurucuya koyarsanız, ihtiyacınız olduğunda çıkarıp şipşak bir ayran çorbasına dönüştürebilirsiniz. Yaz sofralarınızın vazgeçilmezi olacak soğuk ayran çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları huzurlarınızda...
Malzemeler:
1 su bardağı buğday
1 su bardağı nohut
3 su bardağı yoğurt
Tuz
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tutam dereotu
4 su bardağı su
Nasıl yapılır?
Buğdayı ve nohudu 8-10 saat önceden ıslatıp kabartın.
Çorbayı pişireceğiniz zaman buğdayları süzüp durulayın ve tencereye alın.
Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip buğdayları haşlamaya bırakın.
Nohudu da aynı şekilde süzüp ayrı bir tencerede haşlayın.
Buğdayların pişmesine yakın haşlanan nohutları da tencereye ekleyin ve hepsini 5 dakika daha haşlayın.
Tencereyi ocaktan alıp süzdükten sonra soğuması için kenara alın.
Diğer yanda yoğurdu sulandırıp ayran yapın.
Nane ve dereotunu ince ince kıyıp tuzla birlikte ayrana ekleyin.
Soğuyan buğday ve nohudu da ayrana ilave edin.
Gerekirse biraz daha su ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun…
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