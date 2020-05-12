Yağlı ciltler için evde uygulayabileceğiniz doğal çözümler

Yeşil çay

Taze demlenmiş 1 fincan yeşil çaya 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin ve buz kalıplarına dökün. Her akşam cildinizi temizledikten sonra bir yeşil çay kalıbını yüzünüzde gezdirin.

Zerdeçal

Zerdeçal, antibakteriyel ve antiseptik özelliklere sahip çok değerli bir besindir. Bu özellikleri ile yağlı ciltleri arındırmaya da yardımcı olur. 1 yemek kaşığı toz zerdeçal, yarım tatlı kaşığı elma sirkesi ve 1 tatlı kaşığı limon suyunu karıştırın. Karışımı temiz cildinize uygulayın ve 5 dakika bekleyip yıkayın.

Bal

Bal, en doğal nemlendiricilerden biridir. Aynı zamanda antibakteriyel ve antiseptik özelliklere sahiptir. Bu özellikleri ile yağlı ve akneye meyilli ciltlere iyi gelir. 1 çay kaşığı organik bal ve 1 yemek kaşığı yoğurdu karıştırın. Karışımı cildinize sürün, 15 dakika bekleyin ve durulayın.