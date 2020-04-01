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Evdehayat
Haber Giriş: 01.04.2020 - 10:03,Son Güncelleme:/

Xbox oyun konsollarında Nisan ayında bu oyunlar bedava oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xbox oyun konsollarında Nisan ayında bu oyunlar bedava oldu
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Microsoft'un oyun konsolu Xbox için Nisan ayında ücretsiz olan oyunlar belli oldu. Xbox Live Gold üyeliği olanların yararlanabildiği ücretsiz oyunlar listesinde bu ay bakın hangi oyunlar göze çarpıyor?

Microsoft, her ay olduğu gibi Nisan ayı için de Xbox oyunculara ücretsiz oyun dağıtacak. Evinde zaman geçirenlerin mutlaka göz atması gereken oyunların arasında Project Cars 2, Knights of Pen and Paper Bundle, Fable Anniversary ve Toybox Turbos oyunları bulunuyor. 

Xbox Live Gold üyeliği olanların ücretsiz indirebildiği Xbox One oyunlardan Project Cars 2, 1-30 Nisan tarihleri arasında, Knights of Pen and Paper Bundle ise 16 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz olarak indirilebilecek. Xbox 360 için ücretsiz olan oyunlardan Fable Anniversary 1-15 Nisan tarihlerinde, Toybox Turbos ise 16-30 Nisan tarihleri arasında bedava olacak. Bu tarihlerin dışında oyunlar ücretli satılmaya devam edecek.

Diğer yandan PlayStation Plus abonelerine özel Nisan ayında ücretsiz olacak oyunlar da açıklandı. Sony, resmi kanalları üzerinden yaptığı açıklamada Uncharted 4: A Thief's End ve Dirt Rally 2.0 isimli oyunları ücretsiz olarak verecek. Ancak az önce belirttiğimiz gibi PS Plus aboneliğinizin bulunması gerekiyor; aksi halde bu oyunları ücretsiz indirmeniz söz konusu değil.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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