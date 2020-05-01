Windows Sanal Masaüstü için yeni özellikler yayınlandı

Salgın sürecinde işler evden yürütüldüğü için Microsoft, Windows Sanal Masaüstü uygulamasına önemli güncellemeler geleceğini açıladı. Böylece kullanıcılar, masaüstlerini yönetme, paylaşma, kullanıcıları atama gibi işlemleri kolayca halledebilecek.

Ayrıca Microsoft, Windows Sanal Masaüstü'nde geliştirilmiş Teams deneyimi de sunacak. Video görüşmeleri için ses ve video yönlendirmesi kullanılacak. Bu yönlendirme sistemi ile Teams üzerinden yapılan görüşmeler sırasında oluşabilecek gecikmeler en az seviyeye indirilecek ve böylece uzaktan yapılan toplantılar da daha kaliteli hale gelecek.