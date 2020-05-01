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Evdehayat
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 01.05.2020 - 13:32,Son Güncelleme:

Windows Sanal Masaüstü için yeni özellikler yayınlandı

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Windows Sanal Masaüstü için yeni özellikler yayınlandı
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Koronavirüs salgını nedeniyle işler evlerden yürütülüyor. Durum böyle olunca Microsoft, Windows Sanal Masaüstü için yeni özellikler ekledi.

Salgın sürecinde işler evden yürütüldüğü için Microsoft, Windows Sanal Masaüstü uygulamasına önemli güncellemeler geleceğini açıladı. Böylece kullanıcılar, masaüstlerini yönetme, paylaşma, kullanıcıları atama gibi işlemleri kolayca halledebilecek.

Ayrıca Microsoft, Windows Sanal Masaüstü'nde geliştirilmiş Teams deneyimi de sunacak. Video görüşmeleri için ses ve video yönlendirmesi kullanılacak. Bu yönlendirme sistemi ile Teams üzerinden yapılan görüşmeler sırasında oluşabilecek gecikmeler en az seviyeye indirilecek ve böylece uzaktan yapılan toplantılar da daha kaliteli hale gelecek.

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