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Evdehayat
Haber Giriş: 29.04.2020 - 07:53,Son Güncelleme:

WhatsApp'ta yapılan görüntü aramalar iki kat arttı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
WhatsApp'ta yapılan görüntü aramalar iki kat arttı
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, koronavirüs süreci öncesinde daha çok yazışma ve fotoğraf/video alışverişi için kullanılıyordu. Ancak koronavirüs sürecinde evine kapanan büyük bir kitle nedeniyle WhatsApp, daha çok görüntülü görüşme için kullanılmaya başlandı.

WhatsApp'ta görüntülü aramaların sayısında iki kat artış yaşanıyor. Çok değil, virüs salgını öncesine göre yaşanan bu artışı değerlendiren WhatsApp, geçtiğimiz günlerde bir güncelleme yayınlayarak görüntü aramalar için önemli bir yenilik getirdi. 4 kişinin tek ekranda görünebildiği WhatsApp'ta 8 kişi artık görüşme yapabiliyor.

Ancak bu güncelleme şimdilik sadece iPhone'lara geldiğinden Android kullanıcıları henüz 4 kişiyle sınırlı olarak görüşme yapabiliyor.

WhatsAppta yapılan görüntü aramalar iki kat arttı

Facebook çatısı altında olan WhatsApp, bir yandan görüntülü görüşme özelliğini iyileştirirken diğer yandan Facebook da Messenger Rooms servisini hayata geçirdi. Aynı anda 52 kişinin katılabildiği ve Zoom'dan farklı olarak sınırsız süreli ücretsiz kullanılabilen platform, henüz Türkiye'de aktif hale getirilmedi.

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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