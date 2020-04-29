WhatsApp'ta yapılan görüntü aramalar iki kat arttı

WhatsApp'ta görüntülü aramaların sayısında iki kat artış yaşanıyor. Çok değil, virüs salgını öncesine göre yaşanan bu artışı değerlendiren WhatsApp, geçtiğimiz günlerde bir güncelleme yayınlayarak görüntü aramalar için önemli bir yenilik getirdi. 4 kişinin tek ekranda görünebildiği WhatsApp'ta 8 kişi artık görüşme yapabiliyor.

Ancak bu güncelleme şimdilik sadece iPhone'lara geldiğinden Android kullanıcıları henüz 4 kişiyle sınırlı olarak görüşme yapabiliyor.



Facebook çatısı altında olan WhatsApp, bir yandan görüntülü görüşme özelliğini iyileştirirken diğer yandan Facebook da Messenger Rooms servisini hayata geçirdi. Aynı anda 52 kişinin katılabildiği ve Zoom'dan farklı olarak sınırsız süreli ücretsiz kullanılabilen platform, henüz Türkiye'de aktif hale getirilmedi.