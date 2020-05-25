WhatsApp konuşmalarını yedekleyenlere kötü haber

WhatsApp'ın kullanıcılara sunduğu uçtan uca güvenlik çözümü, uygulamayı güvenlik bazında rakip uygulamalardan bir adım öne çıkaran bir özellik. Ancak bu çözümün tamamen sizi koruduğunu söylemek çok zor. Çünkü WhatsApp'ın sohbet kayıtlarının yedeklendiği iCloud ve Google Drive üzerinde böyle bir güvenlik sunmadığı ortaya çıktı.

Yani siz konuşma kayıtlarınızı düzenli olarak yedeklerken, aslında yedeklediğiniz kayıtlarınız pek de güvenli bir ortamda saklanmıyor ve uygulama içindeki konuşma kayıtlarına göre daha savunmasız. Peki kullanıcıların bu konuda yapabileceği bir şey var mı? Maalesef, hayır.

WhatsApp'ın bu yönde yeni bir güncelleme hazırlığında olduğu öğrenilirken, güncellemenin ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.





UÇTAN UCA ŞİFRELEME NEDİR?

Uçtan uca şifreleme, konuşma kayıtlarınızın görünmesini engelliyor ve herhangi bir sızma durumunda yazışmalarınız okunamaz halde görünüyor. Bu koruma olmadığında ise herhangi bir sızıntıda gizli verilerinizin ortaya dökülmesi işten bile değil.

Pek çok kullanıcı WhatsApp konuşmalarını yedeklediğinden bu ciddi bir sorun. Ancak bugüne dek kayıtlara geçen ve bu açığı kullanan bir siber saldırı meydana gelmedi.