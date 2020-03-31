Vücut direncinizi güçlendirecek 5 bitki çayı

1- ZENCEFİL ÇAYI

Soğuk algınlığı ve ateş gibi şikayetlerde zencefil doğal bir şifa kaynağı. Kan şekerini dengelemeye, ödem gidermeye, kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye, mide kramplarını azaltmaya yardım ediyor. Taze zencefili kabuk tarçın, portakal kabuğu ve karanfil ile hazırlayarak tüketebilirsiniz.

2- KUŞBURNU ÇAYI

Kuşburnu çok iyi bir C vitamini kaynağıdır. Günde 1 fincan kuşburnu çayı ile bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Yapısında bol miktarda bulunan C vitamini, polifenoller ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnu zengin vitamin ve minerallere sahip. Likopen ve A, B, E, K vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, demir gibi değerli mineralleriyle vücut direncini artırıyor, sinir sisteminde, hücre yenilenmesinde fayda sağlıyor.

3- IHLAMUR - BAL

Vücudunuzun ihtiyacı olan enerjiyi ve vitamini ıhlamurdan alabilirsiniz. Ihlamur demlerken kesinlikle kaynatmamalısınız. Bir bardak ıhlamur için bir yemek kaşığı ıhlamur üzerine kaynamış ve 80-85 dereceye kadar ılımış suyu koyup beş dakika demlenmeye bırakmanız gerekir. Balı ise çay iyice ılıyınca eklemelisiniz.

4- YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, siyah çayın işlenmemiş halidir. Yeşil çayın metabolizma hızlandırıcı etkisi vardır. Üstelik kan basıncını düzenliyor, bağışıklığı güçlendiriyor. Günde 2 fincan yeşil çay hem sağlığınıza iyi gelir hem de vücut direncinizi artırır.

5- ADAÇAYI

Adaçayı da oldukça fazlaca tüketilen bitki çaylarından. Doğal antibiyotik özelliği taşıyan hem boğaz ağrılarına hem de yüksek ateşe karşı direnç gösteren adaçayı, bademcik ve boğaz enfeksiyonlarına da iyi gelir, direnci artırır. Öksürüğe de iyi gelen bu bitki çayını günde 1-2 fincan tüketebilirsiniz.