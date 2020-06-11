Vlog çekerken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar

Vlog çekmek için herhangi bir kamera kullanılabiliyor, ancak ek olarak kullanılan ekipmanlar kullanıcının stiline ve gereksinimlerine bağlı olarak değişiyor.



İster vlog çekmeye yeni başlayın, iste elinizdeki ekipmanı yükseltmek isteyen deneyimli bir vlogger olun iyi bir video için iyi bir kamera seçimi önemli. Vlog kamera pazarının sunduğu çeşitli seçenekler arasından karar vermek oldukça zorlaştı. Bu aşamada çekim yapılmak için ihtiyaç duyulan kamera çözünürlüğü,kamerada dengeleme özelliği ihtiyacı, akıllı telefonu vlog olarak kullanabilme imkanı gibi sorular aklınızı kurcalayabilir.

Burada dikkate almanız gereken en önemli nokta, vlog'unuzu 1080p (Full HD) veya 4K (UHD) olarak kaydetmeye karar vermek. Günümüzde akıllı telefonlar ve küçük vlog kameraları, vlogunuzu kusursuz bir çözünürlükle çekmenizi sağlayan 4K kayıt kalitesi sunuyor. Yüksek performanslı bir bilgisayarınız yoksa, vloglarınızı 4K kalitesinde düzenlemek zaman alabilir. Birçok kullanıcı hala içerikleri 1440p'ye kadar çözünürlüklere sahip akıllı telefonlarda izliyor. Bu da, 4K kalitesindeki vlogunuzun tüm güzelliğiyle izlenemeyeceği anlamına geliyor.

4K Vlog yapmak, videolarınızı gelecek teknolojiler için de hazır hale getirir.Artık daha fazla insan 4K özellikli monitörler ve TV'ler satın alıyor. 4K Vlog, videoyu kırpmanıza olanak tanıyarak yaratıcı potansiyelinizi ortaya çıkarır. Geniş açılı bir fotoğrafı yakınlaştırdığınızda, fotoğrafa yakın çekim kamera açısının etkisini verir.

Stabilizasyon;

Stabilizasyon video kaydederken herhangi bir sarsıntıyı ortadan kaldırdığından, vlog kaliteniz ve izleme deneyimi için önemli.

Gimbal sabitleme, daha yumuşak bir görüntü oluşturmak için film yapımcıları tarafından giderek daha fazla tercih ediliyor. Bu yöntem genellikle 3 eksenli bir gimbaldan oluşuyor ve bu gimbal kameranın hareketlerini düzenleyen fırçasız motorlardan oluşan bir sisteme sahip.



Optik görüntü sabitleme, çekim esnasında titremeyi önlemek için kamera merceğinin içindeki hareketli öğeleri kullanıyor. Bazı kameralar da kamera sarsıntısını düzeltmek için özel bir yazılım kullanan EIS'e sahiptir. EIS'in en büyük dezavantajı, genellikle görüntü kalitesini garip bir eğim etkisiyle düşürebiliyor. Çoğu akıllı telefon genellikle optik ve dijital sabitleme kombinasyonuna sahipken DSLR sabitleme, kullanılan lense bağlı olarak değişiyor.

Portatif, Taşınabilir Tasarım

En iyi kamera her daim yanınızda olan kameradır. Ceplerimize sığan 4K stabilize kameralarla vlog çekmek kolay hale geldi. Diğer yandan, aynasız ve DSLR fotoğraf makineleri de üstün görüntü kalitesine sahip ve farklı çekim opsiyonları için çok yönlü bakış açısı sunuyor. Kişisel tercihleriniz doğrultusunda küçük ve daha kolay taşınabilir bir cihaz veya daha güçlü bir görüntülemeiçin daha büyük bir kurulum tercih edebilirsiniz.



Mikrofon Girişi

Vlogla ilgilenen herkesin bildiği gibi, yüksek kaliteli bir ses sistemi sıradan bir vlogu profesyonel bir prodüksiyona dönüştürebiliyor. Dahili mikrofonlar genellikle kameranın mikrofon girişine bağlı harici bir mikrofona kıyasla daha düşük ses kalitesi sunuyor. Vloglarınız için harici bir mikrofon kullanmak ses kalitesini artırdığı gibi, dış ortamda çekimlerde oluşabilecek gürültüyü de azaltıyor. Bir vlog kamerası satın alırken, dahili mikrofonun kalitesine veya harici mikrofon kullanımı için 3,5 mm ses jakına sahip olmasına dikkat edilmesi gerekir.



LCD Ekran

Ekranlar tasarıma bağlı olarak bir dizi işlev sunuyor. Çoğu vloggerın ilgilendiği iki temel özellik, tamamen çevrilebilen ekran ve manuel odaklama için dokunmatik ekran. Flip ekran, vlogger'ların kendilerini filme alırken kendilerini görebilmelerine de olanak sağlıyor. Kamerada bulunan dokunmatik ekran özelliği de çekim esnasında vloggerın odağı kolaylıkla değiştirmesine imkan sunuyor.



Düşük Işık Performansı

Özellikle geceleri iç mekanlarda sık sık video çekiyorsanız veya genellikle düşük ışık koşullarında çekim yapıyorsanız,düşük ışık performansı da oldukça önemli. Akıllı telefon sensörleri son zamanlarda iyileştirilmiş olsa da, DSLR ve aynasız görüntü sensörleri genellikle daha iyi düşük ışık performansı sunuyor.



Wi-Fi Bağlantısı

Wi-Fi bağlantısı, videolarınızı hızlı bir şekilde akıllı telefonunuza aktarmanıza yardımcı olur. Bu sayede çektiğiniz videoyu hızlıca sosyal medya hesabınızda paylaşabilirsiniz. Wi-Fi bağlantısı canlı yayın imkanı da sunarak vloggerlara seçtikleri platformda anında çekim yapma olanağı verir.

Wi-Fi ve diğer bağlantı seçenekleri; izleme cihazları, gimballer ve takip odağı gibi ek aksesuarlara da bağlanmanızı sağlar.