Virüs 'yayan' oyun koronavirüse karşı bağış yaptı

Koronavirüsün etkisinin günden güne artmasıyla birlikte milyonlarca insan evine kapanırken, virüs salgınını konu alan film ve oyunlara olan ilgi de yoğunlaştı. Bu kapsamda virüs salgını nedeniyle pek çok kullanıcıyı şu günlerde kendine çekmeyi başaran Plague Inc., Ndemic Creations tarafından geliştirilen bir virüs salgını oyunu. Plague Inc, oyunculardan tüm dünyayı etkisi altına alacak bir virüs geliştirmelerinin beklendiği bir strateji oyunu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan şirketin oyun yaratıcılarından James Voughan, 8 yıl önce oyunu geliştirdiklerinde bugünleri göreceklerini hiç düşünmediklerini, oyunun gerçek dünya ile bu kadar benzerlik göstermesinin şaşkınlığı içinde olduğunu kaydetti.

Şirket, gelirlerinin bir kısmı olan 250 bin doları doğrudan Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPI) ile Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu'na bağışlarken, CEPI CEO'su Dr. Richard Hatchett, şu sözleri kaydetti:

"Aşı geliştirme çalışmalarımız için bu bağış çok kıymetli. Oyunlar, dünyanın karşı karşıya olduğu ya da olacağı zorlukların farkındalığının artmasında önemli bir role sahip."



