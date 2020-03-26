MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriVirüs 'yayan' oyun koronavirüse karşı bağış yaptı
GeriEvdehayat Virüs 'yayan' oyun koronavirüse karşı bağış yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Evdehayat
Haber Giriş: 26.03.2020 - 08:05,Son Güncelleme:/

Virüs 'yayan' oyun koronavirüse karşı bağış yaptı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Virüs 'yayan' oyun koronavirüse karşı bağış yaptı
Abone Olgoogle-news

Yıllardır telefon ve tabletlerde oyunculara sunulan ve virüs salgınını konu alan Plague Inc. isimli gerçek zamanlı simülasyon oyununun yapımcısı, koronavirüse karşı 250 bin dolar bağış yaptığını duyurdu.

Koronavirüsün etkisinin günden güne artmasıyla birlikte milyonlarca insan evine kapanırken, virüs salgınını konu alan film ve oyunlara olan ilgi de yoğunlaştı. Bu kapsamda virüs salgını nedeniyle pek çok kullanıcıyı şu günlerde kendine çekmeyi başaran Plague Inc., Ndemic Creations tarafından geliştirilen bir virüs salgını oyunu. Plague Inc, oyunculardan tüm dünyayı etkisi altına alacak bir virüs geliştirmelerinin beklendiği bir strateji oyunu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan şirketin oyun yaratıcılarından James Voughan, 8 yıl önce oyunu geliştirdiklerinde bugünleri göreceklerini hiç düşünmediklerini, oyunun gerçek dünya ile bu kadar benzerlik göstermesinin şaşkınlığı içinde olduğunu kaydetti.

Şirket, gelirlerinin bir kısmı olan 250 bin doları doğrudan Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPI) ile Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu'na bağışlarken, CEPI CEO'su Dr. Richard Hatchett, şu sözleri kaydetti:

"Aşı geliştirme çalışmalarımız için bu bağış çok kıymetli. Oyunlar, dünyanın karşı karşıya olduğu ya da olacağı zorlukların farkındalığının artmasında önemli bir role sahip."

Nintendo Switch Lite incelemesiDünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Nintendo'nun yeni oyun konsolu Nintendo Switch Lite'ı inceledik. Oyun deneyimi bakın nasıl?
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle