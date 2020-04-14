Vazelinin hayat kurtardığı 6 kullanım alanı

Sıkışan fermuarlara kesin çözüm

Eğer çantanızın, cüzdanınızın, pantolonunuzun ya da elbisenizin fermuarı kapanmıyorsa ve aceleniz varsa fermuara vazelin sürerek kayganlaştırabilirsiniz. Böylece zamandan kazanarak sorunu halletmiş olursunuz.

Uzun kirpikler

Uyumadan önce kirpiklerinize incecik bir kat vazelin sürmek daha kalın, daha uzun ve dolgun kirpiklere sahip olmanızı sağlayacaktır. Düzenli olarak yaptığınızda etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.

Yumuşak ve ışıltılı dudaklar

Vazelin, dudaklarınıza parlaklık verir ve dudaklarınızı derinlemesine nemlendirir. Dudaklarınızın doğal rengini vurgulamak istediğiniz zaman vazelin sürerek hızlı bir şekilde parlaklık elde edebilirsiniz. Dudağınıza sürdüğünüz rujun üzerine biraz vazelin sürerek dudaklarınızı daha dolgun ve canlı görünmesini sağlayabilirsiniz.

Ciltteki pullanmalara birebir

Eğer makyaj yapmayı seviyor ve T bölgesindeki kuruluktan şikâyetçiyseniz kapatıcı sürmeden önce vazelin sürmeniz kapatıcıyı daha iyi gösterecektir.

Makyaj malzemelerini dönüştürür

Örneğin allığınızı vazelinle karıştırarak ruj olarak kullanabilirsiniz veya tam tersi olarak ruju vazelin ile birlikte allığa dönüştürebilirsiniz. Bu şekilde sevdiğiniz tonları vazelin sayesinde istediğiniz malzemelere dönüştürebilirsiniz.

Kaşlarınızı sabitler

Kaşlarınızı bir türlü kontrol altına alamıyorsanız, kaşlarınız seyrekse ve kolay düşüyorsa, vazelin sayesinde kaşlarınızı kolaylıkla sabitleyebilirsiniz. Kaş bölgenize biraz vazelin sürerek kaş şeklinizin bozulmasını engelleyebilirsiniz. Kaş fırçası yardımı ile uygulayacağınız vazelin kaşlarınızın daha sağlıklı görünmesine katkı sağlayacaktır.