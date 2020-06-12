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Haber Giriş: 12.06.2020 - 13:17,Son Güncelleme:

Vatandaşlar sosyal medya sitelerinden özel bilgilerini sildiriyor

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Vatandaşlar sosyal medya sitelerinden özel bilgilerini sildiriyor
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Sosyal medya kanallarında kendilerine hesap açan kullanıcılar, birçok özel bilgisini de yine bu platformlar üzerinden paylaşıyor. Ancak yapılan bir araştırmaya göre, kullancıların pek çoğu paylaştıkları bu özel bilgilerini sonrasında sildirmek için uğraşıyor.

Araştırmayı Kaspersky gerçekleştirdi. Buna göre 23 ülkede tüketiciler arasında yapılan anketin sonuçlarının yer aldığı raporda, çevrim içi gizlilik konusunda bakış açıları ve insanların özel bilgilerini başkalarına kaptırmamak için aldığı önlemler incelendi.

Alınan sonuçlarda, tüketicilerin yalnızca kendi özel bilgileri değil sevdiklerinin bilgileri için de endişelendiği belirlendi. Örneğin, Türkiye’de tüketicilerin %12’si ailelerine ait kişisel verilerin veya bilgilerin izinsiz bir şekilde herkese açık hale geldiği iddiaları konuşuldu.

Vatandaşlar sosyal medya sitelerinden özel bilgilerini sildiriyor

Bu tür durumlar tüketicileri, kişisel verilerinin nasıl ve nerede saklandığı konusunda daha bilinçli davranmaya yöneltiyor. Böylece başkalarının izinsiz bir şekilde bu verilere erişmesini engellemek istiyorlar. Türkiye’de kullanıcıların önemli bir kısmı internette dolaşırken bilgilerini siber suçlulardan (%45), ziyaret ettikleri web sitelerinden (%42) ve aynı cihazı kullanan diğer kişilerden (%40) gizlemek için ek önlemler alıyor. Ayrıca, bazı kullanıcılar kişisel bilgilerini cihazlarında saklama konusuna da temkinli yaklaşıyor. Örneğin, Türkiye’de kullanıcıların %14’ü mobil cihazlarındaki uygulamalar tarafından toplanan kişisel verilerin durumundan endişe duyuyor.

Kişisel bilgileri paylaşmanın getirdiği risklerin bilincinde olan bu kişiler verilerinin nerede olduğunu kontrol edemediklerini hissediyor. Bu nedenle bu verilerin başkaları tarafından izinsiz kullanılmasını istemiyorlar.

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