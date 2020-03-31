Uyumadan önce uygulamanız gereken bakım tüyoları

Toner kullanın

Toner, cildin pH seviyesini dengeler, bakteri ve diğer mikroorganizmaları yok eder, cildi derinlemesine temizler. Bu yüzden cilt bakımında tonere yer açmak önemli. Cilt tipinize uygun bir toner edinin ve makyajınızı temizledikten sonra yüzünüzü ve boynunuzu toner ile silin. Bu sayede parlak, nemli ve temiz bir cilde sahip olacaksınız.

Göz kremi sürün

İlk yaşlanma belirtileri göz çevresi bölgesinde görülüyor. Alanı nemlendirmek ve yumuşatmak, kırışıklıkları azaltmak ve koyu halkaları yok etmek için göz kremi uygulamak gerekiyor.

İpek yastık kılıfı tercih edin

Saçlarınızı ve cildinizi yıpratmamak için ipek yastık kılıfları ve çarşafları kullanmalısınız. İpek, cildi gençleştiren ve güzelliğini koruyan birçok doğal proteine sahiptir. Aynı zamanda ipek kılıf saçlarınızın karışmasını da önleyecektir.

El kremi kullanın

Eller de yaşlılık belirtilerinin erken görüldüğü yerlerden biri. Geceleri uyumadan önce el kremi sürmeyi alışkanlık haline getirin. Uyumadan önce ellerinizi ılık su ile yıkayın, pamuklu bir havluya kurulayın ve el kreminizi sürün.

Saçlarınızı toplayın

Saçlarınızı örün veya toplayın, böylece karışmalarını önlersiniz. Bununla birlikte, saçlarınızdaki yağların cildinize temas etmesini engellemiş ve sivilcelerden kaçınmış olacaksınız.

Güzellik uykunuzu alın

Gece en az 7-8 saat uyuduğunuzdan emin olun. Bu şekilde, hücrelerin büyümesini ve gençleşmesini teşvik edersiniz. İyi bir uyku cildi gençleştirir ve koyu halkaları ve kırışıklıkları önler.

Bu tüyolara ek olarak; telefonu yatak odanızın dışında bırakın, TV'yi kapatın, hoş, sıcak, rahatlatıcı bir banyonun ardından derin bir gece uykusunun keyfini çıkarın.