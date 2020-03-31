Uyumadan önce uygulamanız gereken bakım tüyoları
Evden çıkmıyorsunuz diye bakım ritüellerinizden vazgeçmiyorsunuz değil mi? Evdeyken günlük rutinlerinizi devam ettirmek, psikolojik olarak da size iyi gelecektir. Uyumadan önce uygulamanız gereken bakım tüyolarını aşağıya bırakıyoruz.
Toner kullanın
Toner, cildin pH seviyesini dengeler, bakteri ve diğer mikroorganizmaları yok eder, cildi derinlemesine temizler. Bu yüzden cilt bakımında tonere yer açmak önemli. Cilt tipinize uygun bir toner edinin ve makyajınızı temizledikten sonra yüzünüzü ve boynunuzu toner ile silin. Bu sayede parlak, nemli ve temiz bir cilde sahip olacaksınız.
Göz kremi sürün
İlk yaşlanma belirtileri göz çevresi bölgesinde görülüyor. Alanı nemlendirmek ve yumuşatmak, kırışıklıkları azaltmak ve koyu halkaları yok etmek için göz kremi uygulamak gerekiyor.
İpek yastık kılıfı tercih edin
Saçlarınızı ve cildinizi yıpratmamak için ipek yastık kılıfları ve çarşafları kullanmalısınız. İpek, cildi gençleştiren ve güzelliğini koruyan birçok doğal proteine sahiptir. Aynı zamanda ipek kılıf saçlarınızın karışmasını da önleyecektir.
El kremi kullanın
Eller de yaşlılık belirtilerinin erken görüldüğü yerlerden biri. Geceleri uyumadan önce el kremi sürmeyi alışkanlık haline getirin. Uyumadan önce ellerinizi ılık su ile yıkayın, pamuklu bir havluya kurulayın ve el kreminizi sürün.
Saçlarınızı toplayın
Saçlarınızı örün veya toplayın, böylece karışmalarını önlersiniz. Bununla birlikte, saçlarınızdaki yağların cildinize temas etmesini engellemiş ve sivilcelerden kaçınmış olacaksınız.
Güzellik uykunuzu alın
Gece en az 7-8 saat uyuduğunuzdan emin olun. Bu şekilde, hücrelerin büyümesini ve gençleşmesini teşvik edersiniz. İyi bir uyku cildi gençleştirir ve koyu halkaları ve kırışıklıkları önler.
Bu tüyolara ek olarak; telefonu yatak odanızın dışında bırakın, TV'yi kapatın, hoş, sıcak, rahatlatıcı bir banyonun ardından derin bir gece uykusunun keyfini çıkarın.
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