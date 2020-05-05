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Evdehayat
Haber Giriş: 05.05.2020 - 12:30,Son Güncelleme:

Uykusuzluk giderici çay tarifi

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Uykusuzluk giderici çay tarifi
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Evde geçirdiğimiz bu süreç içerisinde ve içinde bulunduğumuz ramazan ayında birçoğumuzun uyku düzeni değişti. Uykuya bir türlü dalamayıp gece geç yatıp geç kalkmaya başladık. İşte bu uyku sorunuyla mücadelede bitki çaylarının büyük desteği olabilir. Uyku sorununa yardımcı olacak bitki çayı tarifi…

Malzemeler:

  • 10 gram portakal yaprağı
  • 10 gram gül yaprağı
  • 20 gram fesleğen yaprağı

Tarifi:

Bitkileri bir araya getirip üzerine yarım litre kaynar su ekleyin.

Suyu ekledikten sonra 7-8 dakika demlenmesini bekleyin.

Demleme süresinin sonunda çayın içindeki bitkileri süzüp çayı tüketin.

Çay 101Çay deyip geçmemek gerek... Çay nasıl demlenir? Çay tadını neler etkiler? Çayın suyu nasıl olmalıdır? Çay demlenmeden önce ne yapılmalıdır? Bu soruların cevapları videomuzda...
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