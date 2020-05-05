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Uykusuzluk giderici çay tarifi
Evde geçirdiğimiz bu süreç içerisinde ve içinde bulunduğumuz ramazan ayında birçoğumuzun uyku düzeni değişti. Uykuya bir türlü dalamayıp gece geç yatıp geç kalkmaya başladık. İşte bu uyku sorunuyla mücadelede bitki çaylarının büyük desteği olabilir. Uyku sorununa yardımcı olacak bitki çayı tarifi…
Malzemeler:
- 10 gram portakal yaprağı
- 10 gram gül yaprağı
- 20 gram fesleğen yaprağı
Tarifi:
Bitkileri bir araya getirip üzerine yarım litre kaynar su ekleyin.
Suyu ekledikten sonra 7-8 dakika demlenmesini bekleyin.
Demleme süresinin sonunda çayın içindeki bitkileri süzüp çayı tüketin.
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