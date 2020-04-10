Unu kıymayı hazırlayın, evde lahmacun yapıyoruz!

Malzemeler:

Hamuru için:

1 kilogram un

6 su bardağı su

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı tuz

Harcı için:

500 gram kuzu kıyma

200 gram dana kıyma

5 adet kuru soğan

5-6 adet domates

4-5 adet yeşil biber

1-2 adet kırmızı biber

2 demet maydanoz

1 baş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı karabiber

1 su bardağı zeytinyağı

2-3 yemek kaşığı pul biber

Tuz

Nasıl yapılır?

Mayayı 1 bardak suda eritin.

Unu yoğurma kabınıza alıp ortasını açın.

Mayalı suyu buraya doldurup elinizle karıştırın.

Bir yandan yoğurmaya başlayıp bir yandan da hamura azar azar su ekleyin.

Yumuşak ve esnek bir hamur elde ettiğinizde üzerini nemli bir bezle örtüp mayalanması için kenara alın.

Bu esnada kıymalı harç için maydanoz, biber, sarımsak ve domatesi mutfak robotundan püre kıvamına gelene kadar geçirin.

Soğanı da ayrı bir yerde rendeleyin ya da robottan geçirin ve sularını sıkın.

Kıymayı bir kaseye alın. Soğan, domatesli karışım, salçalar, baharatlar ve zeytinyağını ekleyip hepsini güzelce harmanlayın.

Fırının ızgara bölümünü en yüksek sıcaklığa ayarlayıp açın.

Mayalanan hamuru bezelere ayırıp incecik açın.

Üstlerine hazırladığınız kıymalı harçtan elinizle yayın.

Varsa döküm tavanızı yoksa yapışmayan bir tavayı ocakta ısıtıp hazırladığınız lahmacunu tavaya yerleştirin.

Altı hafif kızardığında tavayı ocaktan alıp fırına yerleştirin.

Kenarları da kızaran lahmacununuz servise hazırdır. Maydanoz, limon, domates, soğan, marul, turp lahmacuna çok yakışan eşlikçilerdir.