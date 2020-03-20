Tül perdeler nasıl temizlenir?

Bulaşık makinesi tableti kullanabilirsiniz

Tüllerinizi çamaşır makinesine yerleştirin. Üzerine de 1 adet bulaşık makinesi tableti koyun.

Çamaşır makinenizi her zamanki derecesine ayarlayıp çalıştırın. Perdeleri makineden çıkarınca beyazladığını görebilirsiniz.

Sirke ile yıkayabilirsiniz

Sirkeyi, pek çok alanda kullanıyoruz. Özellikle temizlik konusunda etkili malzemelerden biri. Perdelerinizi yıkarken çamaşır makinenizin deterjan kısmına bir ölçü sirke ekleyin. Bu yöntem, perdelerinizi beyazlatmanın yanı sıra yumuşak kalmasını da sağlayacaktır.

Karbonat ile temizleyebilirsiniz

Farklı amaçlarla kullanılan karbonat, perde temizliğinde de etkilidir. Perdelerinizi makineye yerleştirdikten sonra deterjan yerine 1 veya 2 yemek kaşığı karbonat ekleyin ve her zamanki yıkama ayarında çalıştırın. Yıkama işlemi bitince perdelerinizin normalden daha beyaz olduğunu görebilirsiniz.