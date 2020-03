Tom Hanks'in en iyi 15 filmi

The Post (2017)

Tom Hanks'in başrolü usta oyuncu Meryl Streep ile paylaştığı The Post, 1971'de Pentagon belgeleri etrafında dönen yasal süreci konu alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Lincoln, Schindler’in Listesi, Yapay Zeka, Terminal ve Er Ryan’ı Kurtarmak gibi filmleri de yöneten Steven Spielberg oturuyor.

Bridge of Spies - Casuslar Köprüsü (2015)

Tom Hanksi Casuslar Köprüsü'nde James Donovan rolü ile izleyici karşısına çıkıyor. Dramatik gerilim türündeki filmde Brooklyn’de bir sigorta avukatının kendisini bir anda Soğuk Savaşın ve Sovyetler tarafından ele geçirilen Amerikalı U-2 pilotunun değişimi için olacak pazarlığın ortasında bulması anlatılıyor.

Captain Phillips - Kaptan Phillips (2013)

Aksiyon filmlerinin başarılı yönetmeni Paul Grengrass'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Kaptan Phillips, 2009 yılında yaşanmış gerçek bir olayı konu alıyor. Filmin konusu ise kısaca şöyle; 2009 senesinin Nisan ayında yola çıkan MV Maersk Alabama isimli Amerikan kargo gemisi, Somali'nin doğu kıyılarında korsanlar tarafından saldırıya uğrar. Bu durum Amerikalıların yaklaşık 200 yüzyıldır başına gelmeyen türden bir korsan saldırısıdır. Geminin dümenindeki deneyimli kaptan Richard Phillips, tayfasını kurtarabilmek için kendini rehine olarak feda eder. Tom Hanks de filmde Captain Richard Phillips karakterine hayat veriyor.

Cloud Atlas - Bulut Atlası (2012)

Alman-Amerikan ortak yapımı olan filmde Halle Berry ve Tom Hanks'i beraber izliyoruz. David Mitchell 2004 yılında yayımlanan filmle aynı ismi taşıyan romanından sinemaya uyarlanan filmde altı farklı hikayeyi, altı farklı zamanda, aynı ruhta anlatılıyor. Film çok net bir mesaj da veriyor; her şey birbirine bağlıdır!

The Da Vinci Code - Da Vinci Şifresi (2006)

Tom Hanks, filmde Profesör Robert Langdon karakterine hayat veriyor. Dan Brown'ın Da Vinci Şifresi adlı romanının beyazperde uyarlaması olan filmde, bir gece, Louvre müzesi müdürü öldürülmüş olarak bulunur. Bu olay üzerine ünlü simgebilim Profesörü Robert Langdon Louvre müzesine çağırılır. Müze müdürü ardında esrarengiz bir simge dizimi ve ipuçları bırakmıştır. Langdon, Leonardo Da Vinci'nin çalışmalarında bir dizi akıl almaz sırrı çözer. Tüm bu sırlar, hayatlarını 2000 yıldır gizli kalan eski bir gizemi korumaya adamış gizli bir topluluğu ortaya çıkarır.

The Terminal (2004)

Başrolde Tom Hanks'in yer aldığı film, 1988'den 2006'ya kadar tam 18 yıl Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşayan Mehran Karimi Nasseri'den esinlenilerek çekilmiştir. Filmin konusu ise şöyle; Victor Navorski Amerika yolundayken ülkesinde askeri darbe olması üzerine New York'un Uluslararası Havaalanında mahsur kalıyor. Pasaportu artık geçersiz olduğu için Amerika'ya girme hakkını yitirmiş durumda olan Victor ne ülkesine geri dönebiliyor ne de Amerikaya girebiliyor. Ülkesindeki savaş bitinceye kadar havaalanı terminalinin transit yolcular salonunda beklemek zorunda kaldığında başına gelmeyen kalmıyor.

Catch Me if You Can - Sıkıysa Yakala (2002)

Leonardo DiCaprio ile Tom Hanks'in beraber rol aldığı film, biyografi, dram, macera ve suç dolu! Film, FBI’ın ünlü 'En Çok Arananlar' listesinde yer alan en genç dolandırıcısının gerçek yaşam öyküsünü anlatıyor.

Road to Perdition - Azap Yolu (2002)

Usta isimler Tom Hanks, Jude Law ve Paul Newman'ı bir araya getiren filmde, Hanks'i büyük ekonomik bunalımı yaşayan 30'ların Amerika'sında bir İrlanda çetesi için çalışan kiralık katil olan Michael Sullivan' rolüyle izliyoruz.

Cast Away - Yeni Hayat (2000)

Yeni Hayat, Tom Hanks'e Altın Küre Drama Dalında En İyi Erkek Sinema Oyuncusu Ödülü'nü kazandırdı. Bir FedEx çalışanının, uçağının Güney Pasifik üzerindeyken düşmesi üzerine ıssız bir adada yaşamak zorunda kalışını konu alan filmde, ıssızlık, hayatta kalma mücadelesi ve çaresizliği izliyoruz.

The Green Mile -Yeşil Yol (1999)

Yeşil Yol'u izlemeyenimiz var mıdır hala? Hiç sanmıyoruz. Bu filmi kaç kere izlersen izleyelim, her defasında etkileniyor, ağlıyoruz. Stephen King’in aynı adlı romanından uyarlan filmin başrolünde Michael Clarke Duncan yer alıyor, Tom Hanks ise Paul Edgecomb karakterine hayat veriyor.

Saving Private Ryan - Er Ryan'ı Kurtarmak (1998)

Er Ryan'ı Kurtarmak, kült filmler listesinde yer alır desek yanlış olmaz. Filmde Tom Hanks'in yanı sıra Matt Damon, Vin Diesel, Tom Sizemore ve Edward Burns'u da izliyoruz. Filmin konusunu ise kısaca şöyle özetleyebiliriz; 4 çocuk annesi bir kadın 2. Dünya Savaşı'nda üç oğlunu da kaybeder. Tek dileği ise hayatta kalan tek oğlunun savaştan sağ salim dönmesidir. Annenin yakarışları karşılık bulur ve Başkan tarafından emir verilir; James Ryan ne olursa olsun bu savaşta ölmeyecektir!

You've Got Mail - Mesajınız Var (1998)

1940 yılında gösterime giren Köşedeki Dükkân isimli filmin yeniden çevrimi olan filmde Tom Hanks'e Meg Ryan eşlik ediyor. Sanal dünyada kurulan ilişkiler üzerine yapılmış ilk filmlerden biri olan Mesajınız Var filminde, chat kanallarından birinde tanışan Joe ve Kely'nin sevimli hikayesi anlatılıyor.

Apollo 13 (1995)

Ron Howard'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Apollo 13, gerçek olaylardan esinlenerek sinemaya uyarlandı. Film, dönemin en ünlü astronotları olan Jim Lovell, Fred Haise ve Jack Swigert’tan oluşan üç kişilik bir ekibin aya varmadan önce oksijen tanklarından birinin patlamasıyla ölüm kalım mücadelesini yaşamasını konu alıyor.

Forrest Gump (1994)

1994 yapımı Forrest Gump'taki oyunculuğu ile Tom Hanks, En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ının sahibi oldu. 1986 yılında Winston Groom tarafından aynı adla yayımlanan romandan esinlenerek çekilen filmde düşük I.Q. sahibi genç bir adam olan Forrest Gumpi Elvis Presley, Kennedy, Nixon’ın da olduğu tarihsel kişilerle kaza eseri tanışır ve olaylar gelişir. Gump tamamen tesadüf olarak Vietnam savaşına ve Amerikan yakın tarihinin önemli olaylarına şahitlik eder ve hatta rol alır. Bilmeden yaptıklarının ne kadar önemli sonuçları olduğundan ise haberi yoktur.



Philadelphia (1993)

İşinde oldukça başarılı eşcinsel bir avukatın AIDS virüsü taşıdığı fark edilir ve hukuk bürosundaki işine son verilir. Haksız yere işinden olduğu için mahkemeye başvurmaya karar veren avukat, böylece AIDS kurbanı bir insanın toplum içindeki yerini sorgulayan bir dava da başlamış olur. Tom Hanks, Philadelphia filmi ile Altın Küre Drama Dalında En İyi Erkek Sinema Oyuncusu Ödülü ve En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ının da sahibi oldu.