TikTok fenomeni evinize geldi! Hadi dalgona kahve yapalım
Günlerdir sosyal medyayı kasıp kavuran bir kahve var: Dalgona. Kore’de doğan ve TikTok aracılığıyla tüm dünyaya yayılan bu trendi evde yapmak aslında çok kolay. Siz de bu ilginç görünümlü lezzetli kahveyi evinizde yapmak isterseniz, malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Özellikle soğuk kahve sevenlerin çok beğeneceği dalgona kahve tarifimize geçelim o halde…
Malzemeler:
2 yemek kaşığı granül kahve
2 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı sıcak su
1 su bardağı soğuk süt
Nasıl yapılır?
Kahve ve şekeri bir kasede karıştırın.
Üzerine suyu ilave edin.
Tel bir çırpıcıyla ya da mikserle kahvenizin rengi açılana ve kıvamı krema gibi olana dek 15 dakika kadar ara vermeden çırpın.
Bardağa 2-3 küp buz koyun.
Buzun üzerine sütü ekleyin.
En üste de çırptığınız kahveyi ilave edin.
Hepsi bu kadar! Dalgona kahveniz hazır…
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