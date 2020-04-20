MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriTikTok fenomeni evinize geldi! Hadi dalgona kahve yapalım
GeriEvdehayat TikTok fenomeni evinize geldi! Hadi dalgona kahve yapalım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Evdehayat
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 20.04.2020 - 10:32,Son Güncelleme:

TikTok fenomeni evinize geldi! Hadi dalgona kahve yapalım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TikTok fenomeni evinize geldi! Hadi dalgona kahve yapalım
Abone Olgoogle-news

Günlerdir sosyal medyayı kasıp kavuran bir kahve var: Dalgona. Kore’de doğan ve TikTok aracılığıyla tüm dünyaya yayılan bu trendi evde yapmak aslında çok kolay. Siz de bu ilginç görünümlü lezzetli kahveyi evinizde yapmak isterseniz, malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Özellikle soğuk kahve sevenlerin çok beğeneceği dalgona kahve tarifimize geçelim o halde…

Malzemeler:

2 yemek kaşığı granül kahve

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı sıcak su

1 su bardağı soğuk süt

Nasıl yapılır?

Kahve ve şekeri bir kasede karıştırın.

Üzerine suyu ilave edin.

Tel bir çırpıcıyla ya da mikserle kahvenizin rengi açılana ve kıvamı krema gibi olana dek 15 dakika kadar ara vermeden çırpın.

Bardağa 2-3 küp buz koyun.

Buzun üzerine sütü ekleyin.

En üste de çırptığınız kahveyi ilave edin.

Hepsi bu kadar! Dalgona kahveniz hazır…

Sadece 3 malzemeyle nefis bir tatlı: Kıtır karamel
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle