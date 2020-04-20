TikTok fenomeni evinize geldi! Hadi dalgona kahve yapalım

Malzemeler:

2 yemek kaşığı granül kahve

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı sıcak su

1 su bardağı soğuk süt

Nasıl yapılır?

Kahve ve şekeri bir kasede karıştırın.

Üzerine suyu ilave edin.

Tel bir çırpıcıyla ya da mikserle kahvenizin rengi açılana ve kıvamı krema gibi olana dek 15 dakika kadar ara vermeden çırpın.

Bardağa 2-3 küp buz koyun.

Buzun üzerine sütü ekleyin.

En üste de çırptığınız kahveyi ilave edin.

Hepsi bu kadar! Dalgona kahveniz hazır…