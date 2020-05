The Last of Us Part II için şaşırtan yasak kararı

The Last of Us'ın ilk oyunuyla birlikte pek çok kişi bu oyunu deneyimleyebilmek için kendine oyun konsolu almış ve özellikle de hikayesi çok sevilmişti. Gördüğü ilgiden dolayı PS4 konsollar için ayrıca Remastered sürümü de satışa çıkarılan oyunun uzun yıllardır yeni sürümü bekleniyordu.

İsmi The Last of Us Part II olan oyunun gelecek ay satışa çıkacağı kesinleşti. Ancak satışa çıkmadan önce oyun, ilginç bir yasak kararıyla yeniden gündeme geldi. Orta Doğu'da bulunan birçok ülkede erişimi sınırlandırılan oyuna ulaşmak isteyip başaramayanlar soluğu PlayStation Destek Merkezi'nde aldı.

Reddit kullanıcının paylaştığı bilgiye göre eğer bir oyun bölgesel PS Store'da yer almıyorsa oyunun resmi merciler tarafından yasaklandığı düşünülebilir ve bu konuda Sony tarafından yapılacak bir şey de bulunmuyor.



Peki oyun neden yasaklandı? Henüz oyunun içeriği tam olarak bilinmese de çıplaklık, bazı cinsel içerikler ve LGBT temalarının yer alması beklenen oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça yeni tartışmaları da beraberinde getireceği düşünülüyor.

The Last of Us Part II, 19 Haziran'da satışa sunulacak.