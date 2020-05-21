Temizlikte maden suyu nasıl kullanılır?

Temizlikte de etkili olan maden suyunu nasıl kullanmalıyız? diye soracak olursanız, işte cevabı...

Lekeleri çıkarmak için kullanabilirsiniz. Bunun için lekeli bölgeye bir miktar maden suyu sürün ve temiz bir bezle güzelce ovun.

Fincanlarınızda veya kupa bardaklarınızda oluşan lekeleri de maden suyuyla kolayca çıkarabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bardağınıza veya fincanınıza bir miktar döküp bekleyin. Daha sonra yıkadığınızda ne kadar temiz olduğunu görebilirsiniz.

Cilt temizliğinde de kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Maden suyunu bir pamuğa sürüp yüzünüze uygulayıp temizleyici olarak kullanabilirsiniz.

Tava veya tencerenizde yemek kalıntıları oluştuysa, maden suyu ile çıkarabilirsiniz. Sıcak olan tavanıza bir miktar maden suyu döküp bekletin. Birkaç dakika sonra yıkayın. Lekeleri kolayca çıkaracaktır.