Temizlik deninde akla ilk gelenlerden... Peki nasıl kullanılıyor?

Arap sabunu hem hesaplı oluşu hem de fazla kimyasal madde içermediği için daha fazla tercih ediliyor. Peki, Arap sabunu nerelerde, nasıl kullanılır? Gelin birlikte öğrenelim...

- Halı temizliğinde Arap sabununu kullanabilirsiniz. Bir kovaya bir miktar Arap sabunu ve ılık su ekleyin. Halınızı elektrikli süpürge ile süpürün. Daha sonra kovadaki suyla ıslattığınız bir bez yardımıyla halınızı güzelce temizleyebilirsiniz.

- Ahşap yüzeyleri temizlerken ve tozları alırken de Arap sabununu kullanabilirsiniz. Böylece daha geç tozlanmayı sağlayabilirsiniz.

- Perde temizliğinde de kullanabilirsiniz. Sararan perdeleriniz Arap sabunu ile beyazlatılabilir.

- Arap sabununu sprey gibi kullanarak da cam ve aynalarınızı temizleyebilirsiniz. Bunun için püskürtebileceğiniz bir şişeye bir miktar Arap sabunu ekleyip sulandırın. Yüzeyleri silip kurulayın. Tertemiz olduğunu görebilirsiniz.