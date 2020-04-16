Telefonların batarya ömrünü uzatmanın yöntemleri

Titreşimi kapatın: Yazı yazarken telefonun tireşmesi hoş ancak bu titreşim pilinizin daha çabuk tükenmesine neden olabilir. Telefonunuz çaldığında titreşmesine ihtiyacınız yoksa, bunu da kapatın çünkü titreşim, sesten daha çok pil tüketiyor.

Siyaha geçin: Telefonunuzda AMOLED ekran varsa siyah renklı arka planlar pil tasarrufu sağlayabilir. Bunun nedeni, AMOLED ekranların sadece renkleri göstermek için enerji harcaması ve siyah renk için enerji harcamaması.



Konumu gerekmediğinde kapatın: Google Maps, WhatsApp ve Uber gibi uygulamaları kullanırken konumu kapatmak istemeyebilirsiniz. Ancak konumu tüm gün açık tutmanız, pilinizin tükenmesine neden olabilir. Telefonunuzu sadece video izlemek, eposta göndermek vs. için kullanırken konumunu kapatın.

Güncellemeleri kaçırmayın: Geliştiriciler uygulamalarını pil tasarrufuna yönelik optimizasyonlarla güncelleyebiliyorlar. Bu yüzden yüklü uygulamaların en son sürümlerini kullandığınızdan emin olun.

Uçak modunu açın: Bu sürekli olarak kullanabileceğiniz bir çözüm değil ancak dış dünyayla olan tüm bağlantıları kesmek, pil ömrünü önemli ölçüde artırabilir.



Ekrandaki widget'ları kaldırın: Widget'lar, Android'in en önemli özelliklerinden ancak bu araçlar, sürekli olarak güncel bilgi sunabilmek için kendi sunucularına bağlanabiliyor ve bu sırada pilinizin daha hızlı tükenmesine neden olabiliyorlar.

Otomatik eşitlemeyi kapatın: Gmail, Twitter, Takvim, Facebook gibi uygulamalar, size en son bilgileri sunabilmek için sürekli olarak internetle iletişim halindeler.

Ayarlar > Google hesabı yolunu takip edin ve devamlı olarak güncellenmesine gerek duymadığınız uygulamaların otomatik eşitleme ayarını kapatın.

GPS, Bluetooth, NFC: Son olarak Bluetooth, GPS, Wi-Fi, NFC ve mobil veriyi kullanmıyorsanız kapatın. Piliniz azaldığında telefonunuzun düşük güç moduna geçiş yapmayı unutmayın.