Telefonların batarya ömrünü uzatmanın yolları

İster Android telefon kullanın isterseniz de iPhone, ilk kural parlaklık ayarında gizli. Bunu zaten iyi biliyorsunuz ancak pil tasarrufunun ilk kuralı, ekran parlaklığını azaltmak. Bazı kullanıcılar ekranının ne kadar parlak olduğunun farkında bile değiller. Parlaklığı yüzde 50'ye azalttığınızda pil ömrünüzün büyük bir kısmından tasarruf etmiş olacaksınız.

Akıllı saat veya akıllı bilekliğinizi kullanmadığınız sırada Bluetooth'u açık tutmanızın anlamı yok. Wi-Fi, 4G, 3G ve GPS'in de sürekli açık durması gerekmiyor. Hiçbir uyarı beklemiyorsanız, interneti kapatarak telefonunuzun sürekli sinyal gönderip almasını durdurabilir ve gelen verileri işlemek için güç harcamasının önüne geçebilirsiniz.



Ek pil süresine ihtiyacınız büyükse, bir iki saatliğine uçak modunu etkin hale getirmeyi düşünün.

Mesajlaşma uygulamalarının arka planda çalışması gerekbilir ancak ihtiyacınız olmayanları kapatabilirsiniz.

Samsung'un Galaxy S6 ve S7'lerindeki gibi bir AMOLED ekrana sahipseniz, siyah arka plan seçerek pilden tasarruf edebilirsiniz. Bu ekranlar sadece renkli pikseller için enerji harcadığından, siyah kısımlar pil harcamayacaktır.



Fazlasıyla basit bir çözüm gibi görünebilir ancak telefonunuzu kullanmadığınız zamanlarda kapatabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Pil ömrünüz bir anda kötüleştiyse, ayarlar menüsündeki pil bölümüne gidin ve burada pilinizi en çok harcayan uygulamaları gözden geçirin. Facebook gibi arka planda sürekli olarak veri eşitlemek için uğraşan uygulamalar, pilinizi tüketiyor olabilir.



Uyarılar sırasında ve tuşa bastığınızda kullanılan titreşimi kapatarak pil ömründen bir miktar tasarruf edebilirsiniz. Titreşim ayarlarını genellikle "Ses" ayarları altında bulabilirsiniz.