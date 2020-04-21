Telefonları webcam'e dönüştüren uygulamalar

Satışa sunulan yeni nesil pek çok telefon, ön kamerasıyla gerçekten de harika işler çıkarıyor. Eskiden olduğu gibi bulanık selfie fotoğraflarla artık karşılaşmıyoruz. Bu nedenle bu kamerayı pek çok açıdan kullanabiliyorsunuz, bir webcam olarak bile!

Dizüstü bilgisayarların üzerinde bulunan webcam'ler çok da başarılı değil ve bu görüntüden tatmin olmayanlar ve webcam'i hiç olmayan kullanıcıların başvurmaya başladığı yeni bir yöntem var: Telefonların kamerasını webcam olarak kullanmak. Kullanıcılar, zahmetsiz bir şekilde telefonlarını webcam'e çevirebiliyor. Üstelik görüntü kalitesi de oldukça artıyor.



EpocCam ile başlayalım. Hem Windows hem de MacOS işletim sistemleri altında sorunsuz çalışan uygulama, ücretli satılıyor; ancak kullanıcıların bu yöndeki ihtiyacına da yanıt veriyor. Telefonu USB veya WiFi üzerinden cihazınıza bağlamanız yeterli. Telefonun mikrofon ve kamerasını birlikte kullanan uygulama, webcam'e ihtiyaç bırakmıyor. Uygulamanın ücretsiz sürümü de bulunuyor; ancak bu sürüm 640 x 480 çözünürlükte görüntü alma imkanı verirken ücretli versiyonunda 1080p çözünürlüğe kadar yükseltebiliyorsunuz.

Deneyebileceğiniz bir diğer uygulama ise iVCam. iOS ve Android cihazlarda sorunsuz çalışan uygulama, salt Windows desteği sunuyor. USB ve WiFi ile bağlantıyı kolayca kurabiliyorsunuz.



Iriun uygulamasını da deneyebilirsiniz. Windows, MacOS ve hatta Ubuntu desteği bile mevcut. Uygulamayı ücretsiz indirme şansınız da bulunuyor. Ancak ücretli sürümü kullanırsanız 4K çözünürlüğünde görüntü alma şansına da sahip oluyorsunuz. Iriun'un tek noksanlığı ise ses aktarımı sağlamıyor olması.

Bir diğer uygulama ise yine App Store ve Google Play Store üzerinden indirilebilen IP Webcam uygulaması... İndirilme işleminin tamamlanmasından sonra uygulamanın istediği tüm izinleri onaylıyorsunuz. Bu işlemlerin ardından uygulamayı açtığınızda IP Webcam size bir URL veriyor. Bu linki kullandığınız bilgisayarın tarayıcısına yazıyorsunuz. Böylece telefonunuz hangi bilgisayar için webcam vazifesi üstleneceğini anlıyor. Linkin açılmasının ardından uygulama direkt olarak webcam olarak kullanılabiliyor.