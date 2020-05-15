Telefon kılıfı nasıl temizlenir?

Cep telefonu kullanımının artması nedeniyle telefon kılıfları da yoğun olarak tercih ediliyor. Ancak, bu kılıflar zamanla kirlenerek bakteri oluşturabilir. İşte, telefonumuzun zarar görmesini engelleyen ve güzel bir görünüm sağlayan telefon kılıfını temizlemenin ipuçları;

Kılıfınızı temizlerken sirkeden faydalanabilirsiniz. Bunun için bir kaba sirkeyi dökün. Daha sonra telefon kılıfınızı sirkeyi döktüğünüz kaba yerleştirin. Bir süre beklettikten sonra güzelce yıkayıp kurutun. Ayrıca, eğer şeffaf bir kılıf kullanıyorsanız diş macunu ile de temizleyebilirsiniz.

Telefonunuzda silikon kılıf tercih ediyorsanız, bulaşık deterjanı ile de temizleyebilirsiniz. Yapmanız gereken; ılık suyu bir kaba alın ve içine bulaşık deterjanı ilave edin. Ardından, temiz bir bezi hazırladığınız deterjanlı suda ıslatın ve kılıfınızı hafifçe temizleyin. Daha sonra güzelce durulayıp kurutun.