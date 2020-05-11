Tavuklar hazırsa evde nugget yapıyoruz
Nugget, hem görüntüsü hem de lezzetiyle özellikle çocukların çok sevdiği bir tavuk ürünü. Dışındaki çıtır çıtır kaplamasıyla kızardığında altın rengine kavuşan nugget’ı evinizde de kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte ev yapımı nugget’ın tarifi ve püf noktaları…
Malzemeler:
600 gram tavuk göğsü
Yarım çay kaşığı tuza
Yarım çay kaşığı karabibere
5 yemek kaşığı una
2 adet yumurta
1 yemek kaşığı süzme yoğurt
3 yemek kaşığı mısır nişastası
5 yemek kaşığı galeta unu
Yarım su bardağı ayçiçeği yağı
Nasıl yapılır?
Tavuk göğsünün yağını ve derisini ayıklayın.
Tavuğu kare kare kesip üzerine tuz ve karabiber serpin ve harmanlayın.
Un ve nişastayı bir kasede karıştırın.
Galeta ununu ayrı bir kaseye alın.
Yumurtaları ve yoğurdu çırpın.
Tavukları önce un ve nişastaya, sonra yumurtaya sonra da galeta ununa bulayın.
Sıvı yağı kızdırıp tavukları altın rengi olana kadar kızartın.
Tavadan alıp kağıt havlunun üzerinde yağını çektirdiğiniz nugget’ları soğutmadan servis edin.
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