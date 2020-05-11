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Evdehayat
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 11.05.2020 - 15:08,Son Güncelleme:

Tavuklar hazırsa evde nugget yapıyoruz

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Tavuklar hazırsa evde nugget yapıyoruz
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Nugget, hem görüntüsü hem de lezzetiyle özellikle çocukların çok sevdiği bir tavuk ürünü. Dışındaki çıtır çıtır kaplamasıyla kızardığında altın rengine kavuşan nugget’ı evinizde de kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte ev yapımı nugget’ın tarifi ve püf noktaları…

Malzemeler:

600 gram tavuk göğsü

Yarım çay kaşığı tuza

Yarım çay kaşığı karabibere

5 yemek kaşığı una

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

3 yemek kaşığı mısır nişastası

5 yemek kaşığı galeta unu

Yarım su bardağı ayçiçeği yağı

Nasıl yapılır? 

Tavuk göğsünün yağını ve derisini ayıklayın.

Tavuğu kare kare kesip üzerine tuz ve karabiber serpin ve harmanlayın.

Un ve nişastayı bir kasede karıştırın.

Galeta ununu ayrı bir kaseye alın.

Yumurtaları ve yoğurdu çırpın.

Tavukları önce un ve nişastaya, sonra yumurtaya sonra da galeta ununa bulayın.

Sıvı yağı kızdırıp tavukları altın rengi olana kadar kızartın.

Tavadan alıp kağıt havlunun üzerinde yağını çektirdiğiniz nugget’ları soğutmadan servis edin.

Sipariş vermekten bile kolay: Çıtır tavuk
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