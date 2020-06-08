Tatlı krizlerini bastırmanın kanıtlanmış yolları

25'e kadar sayın

Konuyla ilgili yapılan araştırmalar, tatlı krizi anında 25 saniye beklemenin daha sağlıklı tercihler yapmaya yardımcı olduğunu ortaya koydu. Siz de canınız tatlı istediğinde 25'e kadar saymayı deneyin. Ani krizi atlattığınızı, artık canınızın o kadar da tatlı istemediğini göreceksiniz.

Uykunuzu alın

Yeterli uyku, gün içinde yiyeceğiniz fazla tatlıdan ya da abur cuburdan uzak durmanın en iyi yollarından biri. Çalışmalar, geceleri 7 saatten az uyuyan kişilerin 45 dakika daha fazla uyuduğunda, ertesi gün şeker alımlarının 10 gram yani 2 çay kaşığı daha az olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, uykusuz bireylerin ise tatlı ve abur cubura daha fazla yöneldiğini söylüyor.

Sabah kahvelerine dikkat!

Uzmanlar, kahve içerken yanında tatlı yemek istiyorsanız, kahveyi azaltmanızı öneriyorlar. Araştırmalar, kahvesini kafeinli içenlerin, kafeinsiz kahve içenlere göre daha çok tatlı tercih ettiğini gösteriyor. Kısacası kafein, tatlı tat alıcılarını köreltiyor ve bu da canınızın daha çok tatlı istemesine neden oluyor. Sabah kahvenizi içerken yanında lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık tercih edin. Bu, tatlı isteğinizi yok edecektir.