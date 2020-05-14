Tane tane dökülen tel tel pilavların sırrını açıklıyoruz

Pilav için en uygun pirinç baldodur. Suyunu güzelce çektiği için lapa olma sorunuyla karşılaşmazsınız. Pilav lapa olmasın diye yapabileceğiniz bir diğer şey de pirinçleri pilav yapmaya başlamadan önce yarım saat sıcak suda bekletmektir. Ardından pirinçleri bir süzgece alıp akan suyun altında iyice yıkamalısınız. Böylece kalan nişastası da akacak ve pilavınız tel tel olacak.

Tencere seçimi de önemlidir. Pilav için derin bir tencere yerine sığ ve geniş bir pilav tenceresi kullanın. Böylece pirinçleriniz hızla ısınır ve pişirirken kırılmaz. Küçük tencerede pirinçler pişip kabarınca tencereye sığmaz ve yapışır.

Pilavı yaparken tereyağı kullanmak işinizi kolaylaştırır. Yağı tencerede kızdırıp pirinçleri yağda tuzla birlikte kavurun. Tuz da pirinçlerin kırılmasını önler. Pirinçler kavrulup şeffaflaştığında 1 ölçü pirince 1,5 ölçü kaynar suyu tencereye ekleyin. Suyun soğuk olması pilavın pişme süresini uzatır.

Suyla birlikte pilava birkaç damla limon suyu eklerseniz pilavın hem rengi beyazlaşır hem de kıvamının tane tane olmasına katkı sağlar. Suyu ekledikten sonra pilavı fazla karıştırmayın. Kaşığı tencerede bir-iki kez çevirdikten sonra kapağını kapatıp pilavın suyu tamamen çekilene kadar açmayın.

Pilav suyunu çekince altını kapatıp karıştırın. Üzerine bir parça peçete yayıp demlenmesi için pilavı 15-20 dakika dinlendirin.

Pilav tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı su ya da et suyu

Tuz

Nasıl yapılır?

Pirinci ayıklayın. Yıkayıp, süzün ve sıcak suda en az yarım saat bekletin.

Tencerede 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Süzdüğünüz pirinçleri ve tuzu katarak tahta bir kaşıkla hafifçe karıştırın. 10 dakika kadar pirinci kavurun.

İçine suyu ya da et suyunu sıcak olarak ekleyin. Tencerenin kapağını kapatarak, 1-2 dakika orta ateşte sonra çok kısık ateşte pişirin.

Üzerine kalan tereyağını ister eritip, isterseniz katı olarak ekleyip pilavı demlenmeye bırakın.