Tam bir yaz tatlısı: Orman meyveli chia pudingi
Yaz sıcakları bastırdığında özellikle tatlıların hafif ve içimizi ferahlatacak seçenekler olması daha bir önem kazanıyor. Böyle zamanlar için size yoğurtlu chia pudingini tavsiye ediyoruz. Yapılışı oldukça kolay olan bu puding aynı zamanda çok da doyurucu ve besleyici. Biz pudingde meyve olarak orman meyveleri kullanmayı tercih ettik ama siz damak zevkinize göre malzemeyi çeşitlendirerek pudinginizin lezzetini farklılaştırabilirsiniz.
Malzemeler:
2 yemek kaşığı süzme yoğurt
Meyveli sos için:
10 adet böğürtlen
5 adet çilek
1 tatlı kaşığı bal
Chia tohumlu karışım için:
4 yemek kaşığı chia tohumu
4 yemek kaşığı sulu yoğurt
4 yemek kaşığı badem sütü
1 tutam tarçın
1 damla vanilya özütü
2 tatlı kaşığı bal
Üzerini süslemek için:
6 adet böğürtlen
2 adet çilek
5-6 adet badem
2 parça taze nane
Nasıl yapılır?
İki adet kasenin tabanına birer kaşık süzme yoğurt ekleyin.
Meyve sosu için böğürtleni, çileği ve balı bir blender'a alın ve pürüzsüz bir kıvam alana dek çekin.
Bu karışımın yarısını yoğurdun üzerine bardaklara ilave edin..
Chia'yı, yoğurdu, badem sütünü, tarçını, taze vanilya çubuğunun iç tanelerini ve balı bir kaseye alın ve homojen bir kıvam alana dek bir kaşıkla iyice karıştırın.
Bu karışımı da bardaklara paylaştırın ve üzerine kırmızı meyve sosunu ekleyin.
Üzerlerini böğürtlen, çilek, badem ve taze nane ile süsleyip streç film ile örtün.
Buzdolabına kaldırın ve en az 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis edin.
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