Taksim'e çıkmış gibi hissedeceksiniz! Evde ıslak hamburger tarifi
Islak hamburger adı İstanbul’la özdeşleşmiş lezzetlerimizden. Özellikle Taksim’deki eğlenceli saatlerin sonunda eve dönerken meydanın çevresindeki büfelerde bir-iki tane atıştırılması adet olmuş artık. Peki Taksim’e eğlenmeye gitmiyoruz diye ıslak hamburger de yemeyelim mi? Tabii ki yiyelim, üstelik evde kendimiz yapalım kıymasından sarımsağına hepsini kendi damak tadımıza göre ayarlayalım. İşte ev yapımı ıslak hamburger tarifi…
Malzemeler:
4 adet hamburger ekmeği
Köftesi için:
350 gram kıyma
1 adet yumurta
4-5 dal maydanoz
Tuz
Karabiber
2 yemek kaşığı galeta unu
Sosu için:
5 adet domates
3 diş sarımsak
3 yemek kaşığı ketçap
1 yemek kaşığı salça
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
Nasıl yapılır?
Köfte malzemelerini derin bir kasede bir araya getirip yoğurun.
İri parçalara bölüp hamburger köftesi şekli verin.
Köfteleri yağsız tavada pişirip kenara alın.
Sosu için zeytinyağı hariç tüm malzemeyi blender'dan geçirin.
Zeytinyağını tavada ısıtıp sosu kaynayana kadar pişirin.
Ekmekleri ortadan ikiye bölüp sosa batırın ve çekmesini sağlayın.
Aralarına köfteleri koyup kapatın.
Büyükçe bir tavayı ıslatıp tabanına yağlı kağıt serin.
Burgerleri tavaya yerleştirip kapağını kapatın.
Bu şekilde birkaç dakika pişirerek ekmeklerin iyice nemlenmesini sağlayın.
Islak hamburgerleriniz hazır. Soğutmadan afiyetle yiyin…
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