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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 19.05.2020 - 16:33,Son Güncelleme:

Tahta kaşıklar nasıl temizlenmeli?

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Tahta kaşıklar nasıl temizlenmeli?
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Tahta kaşıklar, yapısından dolayı tencere ve tavalara zarar vermediği için yoğun olarak tercih ediliyor. Fakat, bu tarz kaşıkların temizliği da oldukça önemli. Çünkü, üzerinde kalan yemek kalıntıları bakteri oluşumuna sebep olabilir. Peki, tahta kaşıklar nasıl temizlenmeli, nelere dikkat edilmeli?

Tahta kaşıklar doğru bir şekilde temizlenmediğinde bakteri üretebileceği gibi zarar da görebilir. Bu yüzden temizleme yöntemlerine dikkat edilmesi son derece önemlidir. Bunun için dikkat edilmesi gerekenler;

Ahşap kaşıklarınızı bulaşık makinesinde yıkamayın. Çünkü, kaşıklarınıza deterjan sinebileceği ve renginin solabileceği gibi bir süre sonra çatlamasına da neden olur. Bu sebepten elde yıkamak daha doğru bir tercih olabilir. Bunun için de bulaşık deterjanı ve ılık su ile yıkamanız yeterli olacaktır.

Kaşıklarınızda zorlu lekeler mevcutsa zımparadan faydalanabilirsiniz.

Kokuyu hapsedebilen bu kaşıkları temizlerken karbonat kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken tahta kaşıklarınızı karbonatlı suda bekletmek.

Son olarak ahşap kaşıklarınızı birkaç damla zeytinyağı ile ovalayarak da temizleyebilirsiniz.

Karbonat ile kolay temizlik! Ev temizliğinde karbonat nasıl kullanılır? | Yapabilirim
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