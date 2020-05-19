Tabu oyunu nasıl oynanır?

Tabu, ailece birlikte oynayabileceğiniz eğlenceli bir kelime oyunu. İki takım halinde oynanan tabuda oyuncular eşit bir şekilde iki gruba ayrılır. Oyun tahtası da düz bir alana yerleştirilir ve üzerine de rengine göre kartlar dizilir. Gruptan biri oyuna başlamak için tabu kartlarından 5 tanesini seçer.

Kelimeyi anlatacak olan kişi kartları eline aldığı anda süre başlar ve kum saati çevirilir. Ancak, kelimeyi anlatırken yasaklı sözcükler kullanılamaz. Bunun için de karşı takımdan biri karta bakarak yasaklı kelimenin kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder. Doğru bilinen her kart, takıma puan kazandırır.

Çok sayıda kelimenin yer aldığı tabuda amaç; kartta yazan kelimeyi yasaklı kelimeleri kullanmadan anlatabilmektir.