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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 19.05.2020 - 16:04,Son Güncelleme:

Tabu oyunu nasıl oynanır?

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Tabu oyunu nasıl oynanır?
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Karantina günlerinde vaktinizi daha keyifli hale getirmek için oyun oynamak iyi bir alternatif. Zamanınızı eğlenceli bir şekilde değerlendirebileceğiniz oyunlardan biri de tabu... Peki, tabu nasıl oynanır, dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir? Gelin bu detayları hep birlikte öğrenelim.

Tabu, ailece birlikte oynayabileceğiniz eğlenceli bir kelime oyunu. İki takım halinde oynanan tabuda oyuncular eşit bir şekilde iki gruba ayrılır. Oyun tahtası da düz bir alana yerleştirilir ve üzerine de rengine göre kartlar dizilir. Gruptan biri oyuna başlamak için tabu kartlarından 5 tanesini seçer.

Kelimeyi anlatacak olan kişi kartları eline aldığı anda süre başlar ve kum saati çevirilir. Ancak, kelimeyi anlatırken yasaklı sözcükler kullanılamaz. Bunun için de karşı takımdan biri karta bakarak yasaklı kelimenin kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder. Doğru bilinen her kart, takıma puan kazandırır.

Çok sayıda kelimenin yer aldığı tabuda amaç; kartta yazan kelimeyi yasaklı kelimeleri kullanmadan anlatabilmektir.

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